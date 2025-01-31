İmamoğlu ifadede: Çağlayan'da CHP'lilere polis müdahalesi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ifade verdiği Çağlayan Adliyesi’nde CHP otobüsünün önü TOMA’yla kesildi, tepki gösteren CHP’lilere polis müdahale etti.

Fotoğraf: İBB

İmamoğlu’nun ifadesi öncesi çok sayıda kişi sabahın erken saatlerinde adliye önünde toplandı. Partililer için adliye çevresinde yoğun önlemler alınırken, Çağlayan Meydanı’nda polis araçları ve TOMA’lar var.

Adliyede İmamoğlu’nun ifade sonrası konuşma yapması beklenen CHP otobüsünün önü TOMA’yla kesildi, tepki gösteren CHP’lilere polis biber gazıyla müdahale etti.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, adliye önündeki kalabalığa “Otobüsün oraya geçmeye izin vermiyorlar. Buraya gelin” diye seslendi. Ardından kalabalıkla polis arasında yine arbede çıktı. Ardından destek için gelenler bariyerleri aştı. Kitle otobüsün önünde toplanıyor.

İmamoğlu’nun ifadesi sürüyor

İBB başkanı soruşturmalardan birinde İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini hedef gösterip tehdit etmekle, diğerindeyse ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ ve ‘yargı görevleri yapanları etkilemeye teşebbüs‘le suçlanıyor.

İmamoğlu, 09:50 itibarıyla terör savcısına ifade vermeye başladı. İBB başkanına, avukatları Kemal Polat, Mehmet Pehlivan ve Nusret Yılmaz da eşlik ediyor.