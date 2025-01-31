İmamoğlu'nun ifadesi sona erdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Çağlayan Adliyesi’nde hakkındaki iki soruşturmada sekiz sayfa verdi.

Fotoğraf: AA

İBB başkanı soruşturmalardan birinde İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini hedef gösterip tehdit etmekle, diğerindeyse ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ ve ‘yargı görevleri yapanları etkilemeye teşebbüs‘le suçlanıyor.

İmamoğlu, 09.50’den itibaren, avukatları Kemal Polat, Mehmet Pehlivan ve Nusret Yılmaz eşliğinde ifade vermeye başladı. İfade işlemi yaklaşık 1,5 saat sürdü.

İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, “Çok nezaketli bir ortamda ifade verdi. Herhangi bir yönlendirme sorusu olmadı. Toplamda sekiz sayfalık bir ifade verdi; beş sayfa Akın Gürlek, üç sayfa bilirkişi soruşturması olmak üzere. İfadesini sözlü verdi, yazılı olarak da sunacağız” dedi.