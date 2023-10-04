Yargıtay Pınar Gültekin davasında sanığın temyiz başvurusunu reddetti

Yargıtay, Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in öldürülmesine ilişkin sanık Cemal Metin Avcı’nın temyiz başvurusunu reddederken, kardeşi Mertcan Avcı’nın başvurusunu kabul etti.

AA’nın haberine göre kararla ilgili açıklama yapan Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, tebliğnameye iştirak etmediklerini ve itiraz haklarını sonuna kadar kullanacaklarını belirterek, “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesine ilişkin beyanlarımızı en kısa sürede sunacağız. Bu tebliğname tabii ki belirleyici değil. Temyiz incelemesini yapacak ve nihai kararı verecek olan Yargıtay 1. Ceza Dairesi Başkanlığıdır” dedi.

Epözdemir, Cemal Metin Avcı bakımından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanmasının talep edildiği tebliğnamenin, bu yönüyle sevindirici olduğunu söyledi.

Tebliğnamede, sanık Mertcan Avcı suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan kurulan mahkumiyet kararına bozma talep edildiğine işaret eden Epözdemir, “Bu yönüyle de tebliğnameye iştirak etmiyoruz ve itiraz hakkımızı kullanacağız” diye konuştu.

Ne olmuştu?

Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in 2020’de öldürülmesiyle ilgili görülen davada ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan sanık Cemal Metin Avcı’nın cezası, uygulanan haksız tahrik indirimiyle 23 yıla düşürülmüştü. Mahkeme, davada yargılanan Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı ile diğer sanıkların beraatine hükmetmişti.

Muğla Başsavcılığı, Cemal Metin Avcı’ya verilen 23 yıl hapis cezasını ve kardeşi Mertcan Avcı için verilen beraat kararını istinafa taşımıştı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4’üncü Ceza Dairesi’nde görülen duruşmada sanık Cemal Metin Avcı’ya yerel mahkemece verilen haksız tahrik kararını kaldırarak ‘tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine karar verdi. Heyet, sanık Avcı’ya ‘haksız tahrik’ ve ‘iyi hal’ indirimleri uygulanmasına yer olmadığına hükmetti.

Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı’ya da ‘suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme’ suçundan 4 yıl hapis cezası verilmesi kararlaştırıldı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4’üncü Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada müebbet hapis cezası sonrası dosya, sanık avukatı tarafından temyize gönderildi.