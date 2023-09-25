Yapay zeka yarışı: Amazon da topa girdi

ABD merkezli e-ticaret ve teknoloji şirketi Amazon yapay zeka girişim şirketi Anthropic’e 4 milyar dolara kadar yatırım yapacak.

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Google, mayısta Anthropic’e 450 milyon dolar yatırım yapmıştı.

Financial Times’taki habere göre San Francisco merkezli Anthropic, Amazon’un bulut hizmetlerini yapacak. Ayrıca gelecekteki yapay zeka modellerini Amazon’dan satın alacağı büyük miktardaki özel mikro çiplerde deneyecek.

Amazon, Anthropic’te yönetim kurulu koltuğu elde etmeyeceğini, sadece azınlık hisselerine sahip olacağını duyurdu.