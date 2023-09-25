Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yapay zeka yarışı: Amazon da topa girdi

ABD merkezli e-ticaret ve teknoloji şirketi Amazon yapay zeka girişim şirketi Anthropic’e 4 milyar dolara kadar yatırım yapacak.

Fotoğraf: AA

Google, mayısta Anthropic’e 450 milyon dolar yatırım yapmıştı.


Financial Times’taki habere göre San Francisco merkezli Anthropic, Amazon’un bulut hizmetlerini yapacak. Ayrıca gelecekteki yapay zeka modellerini Amazon’dan satın alacağı büyük miktardaki özel mikro çiplerde deneyecek.

Amazon, Anthropic’te yönetim kurulu koltuğu elde etmeyeceğini, sadece azınlık hisselerine sahip olacağını duyurdu.

Yapay zekanın babası Google’dan ayrıldı: Artık tehlike hakkında konuşabilirim

Yapay zekayla üretildi: Karşınızda yeni ekran yüzü ‘Fedha’

Musk ve yapay zeka uzmanları uyardı: ChatGPT durdurulsun

Rapor: Yapay zeka 300 milyon kişinin işini elinden alabilir

Yapay zekayla üretilen fotoğraflar gerçeğinden nasıl ayırt edilir?

SON HABERLER

Borsa ‘gençleşti’

Borsa İstanbul’daki 15-29 yaş arasındaki genç yatırımcı sayısı, tüm yatırımcıların yüzde 25’ini oluşturuyor. Bu oran geçen sene yüzde 15, 10 yıl önce yüzde altı seviyesindeydi.