'Wednesday'den fragman: İkinci sezon tarihleri belli oldu

Netflix, ‘Wednesday’ dizisinin ikinci sezon fragmanını paylaşarak yayın tarihlerini duyurdu.

Wednesday. Fotoğraf: Netflix

‘Wednesday’in ikinci sezonunun ilk kısmı 6 Ağustos’ta, ikinci kısmıysa 3 Eylül’de yayınlanacak.

Dizi, ABD’li yönetmen Tim Burton’un animasyon filmi ‘Addams Ailesi’nin tuhaf kızı Wednesday’e odaklanıyor.

Siyahları giyme vakti geldi. Wednesday 2. sezon 1. kısım 6 Ağustos’ta, 2. kısım 3 Eylül’de sadece Netflix’te. pic.twitter.com/QpxIkFlJEC — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) April 25, 2025

Netflix‘in aktardığına göre yapımcılar Alfred Gough ve Miles Millar, ikinci sezonla ilgili şöyle dedi: “Wednesday’in yolculuğu daha karanlık ve karmaşık olacak; ailesi, arkadaşları, yeni gizemler ve eski düşmanlarıyla mücadele ederken Nevermore’da bir yıl daha geçirecek.“