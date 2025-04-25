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'Wednesday'den fragman: İkinci sezon tarihleri belli oldu

Netflix, ‘Wednesday’ dizisinin ikinci sezon fragmanını paylaşarak yayın tarihlerini duyurdu.

Wednesday. Fotoğraf: Netflix

‘Wednesday’in ikinci sezonunun ilk kısmı 6 Ağustos’ta, ikinci kısmıysa 3 Eylül’de yayınlanacak.


Dizi, ABD’li yönetmen Tim Burton’un animasyon filmi ‘Addams Ailesi’nin tuhaf kızı Wednesday’e odaklanıyor.

Netflix‘in aktardığına göre yapımcılar Alfred Gough ve Miles Millar, ikinci sezonla ilgili şöyle dedi: “Wednesday’in yolculuğu daha karanlık ve karmaşık olacak; ailesi, arkadaşları, yeni gizemler ve eski düşmanlarıyla mücadele ederken Nevermore’da bir yıl daha geçirecek.

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