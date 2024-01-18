‘Wednesday’ yeni sezonun ipuçlarını verdi

‘Wednesday’ dizisinin başrol oyuncusu Jenna Ortega, ikinci sezonun daha dehşet verici olacağını söyledi.

Fotoğraf: Netflix

Tim Burton’un animasyon filmi ‘Addams Ailesi’nin tuhaf kızı Wednesday’e odaklanan dizinin ikinci sezon çekimlerine nisanda başlanması bekleniyor.

Wednesday Addams karakterine hayat veren Jenna Ortega, yeni sezona dair bazı ipuçları paylaştı.

Her bölüm film gibi olacak

IndieWire‘da yer alan habere göre aynı zamanda ikinci sezonda yürütücü yapımcı olarak yer alan Ortega, korkuya daha fazla yöneldiklerini söyledi:

“Bu gerçekten çok heyecan verici çünkü dizi boyunca Wednesday’in biraz değişime ihtiyacı olsa da aslında hiç değişmiyor ve bu da onun harika bir yanı. Çok anlamlı espriler var ve bence her şey daha büyük. Çok daha aksiyon dolu. Her bölüm muhtemelen biraz daha film gibi olacak ki bu da güzel bir şey.”