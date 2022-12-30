Buz üstünde Wednesday dansı: Thing Addams da oradaydı

Rus artistik patinajcı Kamila Valieva, bu aralar Addams ailesinin en popüler üyesi olan Wednesday’ın dansını buz üstünde yaptı.

Jenna Ortega (solda) dizide, Kamila Valieva buz pistinde Wednesday oldu

Olimpik sporcu Valieva, Jenna Ortega’nın canlandırdığı Wednesday karakterinin yalnızca okul dansını değil kostümünü de buz üstüne taşıdı.

Rusya Artistik Patinaj Şampiyonası’nda piste çıkan Kamila Valieva, elbise ve makyajındaki Gotik tarzıyla dizidekine benzer bir görünüm yakaladı.

Ama onu asıl Wednesday yapan, ‘Thing’le birlikte olmasıydı. Piste Kamila Valieva’dan önce Thing çıktı.

Wednesday ve Thing Addams

İzlenme rekorları kıran dizinin meraklılarının çok iyi bildiği gibi, Thing de Addams ailesinin bir üyesi. Güya Wednesday’e ‘göz kulak oluyor’ ama zaman zaman genç kızın başına türlü belalar da açıyor.