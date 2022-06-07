Tim Burton’ın ‘Addams Ailesi’: Wednesday’in dizisinden ilk tanıtım yayınlandı

Kült filmlerden ‘Addams Ailesi‘nin Tim Burton imzalı dizisi ‘Wednesday Addams’ın ilk tanıtımı yayınlandı.

New Yorker’da karikatür serisi olarak başlayan, daha sonra 1991’de Barry Sonnenfeld yönettiği filmle beyazperdeye taşınan hikaye eksantrik Addams ailesini anlatıyordu.

Netflix dizisi ise Christina Ricci’nin canlandırdığı, ailenin en popüler üyesi Wednesday’i merkeze alacak. Karakterin Nevermore Akademide psişik güçlerini geliştirdiği öğrencilik yılları anlatılacak.

Wendesday’i ‘Scream 5’ ve ‘You‘daki rolleriyle tanınan Jenna Ortega canlandıracak.

Annesi Morticia Addams rolünde Catherine Zeta Jones ve babası Gomez Addams rolünde Luis Guzmán konuk oyuncu olarak kadroya dahil olacak. Ayrıca Ricci’nin de konuk oyuncu olarak bazı bölümlerde yer alacağı belirtildi.

Dizinin sonbaharda platformda yayınlanması planlanıyor.