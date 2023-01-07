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Wednesday Netflix’ten onay aldı: İkinci sezon geliyor

Netflix, Tim Burton imzalı ‘Wednesday’ dizisinin ikinci sezon onayını aldığını yayımladığı videoyla duyurdu.

Wednesday Netflix’den ikinci sezon onayını aldı

Tim Burton’un daha önce animasyon olarak sinemaya uyarlanan Addams Ailesi’nin tuhaf kızı Wednesday’e odaklanan sekiz bölümlük yeni dizisi, yayımlandığı ilk 28 günde 1.237 milyon saat izlenerek Netflix’in dili İngilizce dizileri arasında ikinci sıraya yerleşmişti.


Jenna Ortega’nın başrolünde yer aldığı Wednesday; Stranger Things 4. sezon, Squid Game ve Dahmer’le birlikte milyar saat sınırını geçen dört Netflix dizisinden birisi olarak da öne çıkıyor.

Dizinin ikinci sezonunun ne zaman onay alacağı da merakla bekleniyordu. Netflix, yayımladığı 55 saniyelik duyuru videosuyla Wednesday’in ikinci sezon onayı aldığını açıkladı.

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