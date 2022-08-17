‘Tuhaf’ ailenin annesi ortaya çıktı: Catherine Zeta-Jones ‘Morticia Addams’ rolünde

Hollywood yıldızı Catherine Zeta-Jones, yeni Netflix dizisi ‘Wednesday’de canlandırdığı Morticia Addams rolüyle ilk fotoğraflarını verdi.

Wednesday dizisinin ‘Addams Ailesi’ Fotoğraf: Vanity Fair

52 yaşındaki Tony ödüllü yıldız, dizinin diğer oyuncularıyla birlikte, rolüne uygun siyah elbise, uzun düz saçlar ve koyu renk rujuyla Vanity Fair dergisine poz verdi.

Zeta-Jones’un ‘Morticia Addams’ görünümünü, dizinin yönetmeni ve başyapımcısı Tim Burton ve dört Oscar ödüllü kostüm tasarımcısı Colleen Atwood oluşturdu.

Karikatür serisi olarak başladı

New Yorker’da karikatür serisi olarak başlayan, daha sonra 1991’de Barry Sonnenfeld yönettiği filmle beyazperdeye taşınan hikaye eksantrik Addams ailesini anlatıyordu.

Netflix dizisi ise Christina Ricci’nin canlandırdığı, ailenin en popüler üyesi Wednesday’i merkeze alıyor. Karakterin Nevermore Akademi’de psişik güçlerini geliştirdiği öğrencilik yılları anlatılıyor.

Wendesday’i ‘Scream 5’ ve ‘You‘daki rolleriyle tanınan Jenna Ortega canlandırıyor.

Ailenin babası Gomez Addams rolünde Luis Guzmán konuk oyuncu olarak kadroda. Kardeşi ‘Pugsley’yi Isaac Ordonez canlandırıyor.