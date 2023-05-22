Warner Bros. CEO’su mezun olduğu üniversitede protesto edildi

Warner Bros. Discovery CEO’su David Zaslav, Boston Üniversitesi’nde yaptığı konuşma sırasında Hollywood yazarlarının grevini destekleyen öğrenciler tarafından yuhalanarak protesto edildi.

Fotoğraf: David Zaslav / Variety

ABD’de dünya sinema sektörünün merkezi kabul edilen Hollywood’da, senaristlerle yayın platformları arasında ücret anlaşmazlıkları çıkmaza girmiş ve yazarlar 15 yıl sonra bir kez daha grev kararı almıştı.

Variety‘nin aktardığına göre yapım şirketi Warnes Bros. Discovery CEO’su David Zaslav, Boston Üniversitesi’nde yaptığı mezuniyet konuşması sırasında öğrenciler tarafından ‘yazarlarınıza ödeme yapın’ sloganlarıyla protesto edildi.

‘Late Night with Seth Meyers’ programının yazarı Mike Scollins, konuşma sırasında Zaslav’ın konuşmasını kesen protesto anlarını Twitter hesabından “Bu çok iyi” mesajıyla paylaştı.

Zaslav getting hit with a Pay Your Writers chant in Boston. This is so good. pic.twitter.com/00pL4ahAqZ — Mike Scollins (@mikescollins) May 21, 2023

Zaslav, daha önce konuşmasında dile getirmediği greve protestonun ardından yaptığı açıklamada atıfta bulundu:

“Mezun olduğum Boston Üniversitesi’ne, beni bugünkü mezuniyet töreninin bir parçası olmaya davet ettiği ve bana onursal derece verdiği için minnettarım. Ve sık sık söylediğim gibi, yazarları son derece destekliyorum. Grevin yakında çözülmesini umuyorum.”