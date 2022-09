Vogue Britanya ilk kez bir ‘erkek kapak’la yayımlandı: Timothée Chalamet

Moda seçimleriyle adından söz ettiren ünlü aktör Timothée Chalamet, Vogue Britanya kapağında yer alarak bir ilke imza attı.

Fotoğraflar: Steven Meisel/ Vogue Britanya

Vogue’un Britanya edisyonu, 106 yıllık yayın hayatı boyunca tek başın abir erkeği ilk kez kapağına taşıdı.

Uzun süredir tarzı ve modaya yön veren kırmızı halı görünümleriyle beğeni toplayan Chalamet, derginin Ekim sayısı için fotoğraflandı. Takım elbiseyi gömleksiz giyen genç oyuncu geçen hafta Venedik film festivalinde sırtı açık, boyundan askılı bir bluz giymişti.

Olağanüstü, garip ve onur verici

Vogue’un söyleşi yaptığı oyuncu, derginin kapağındaki ilk tek erkek olmayı ‘olağanüstü, garip ve onur verici’ olarak tanımladı.

26 yaşındaki yıldız, 2018’deki Call Me by Your Name filmiyle Oscar adaylığından 2021’de Dune’daki gişe başarısına kadar son beş yılda Hollywood’un zirvesine hızlı bir yükseliş yaşadı.

Chalamet 15 Aralık 2023’de çıkması planlanan Roald Dahl’ın kitabından uyarlanan müzikali ‘Wonka’da baş karakter olarak rol alacak.