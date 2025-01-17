İlkokullarda veli isterse öğrenci sınıf tekrarı yapabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) hazırladığı ‘MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ Resmi Gazete‘de yayınlandı.

Yönetmeliğe göre güzel sanatlar müzik ilkokulu, güzel sanatlar müzik ortaokulu, spor ortaokulu ve meslek ortaokulu, ‘ilköğretim düzeyinde farklı program uygulayan okullar’ olarak tanımlandı.

Yönetmelikle, artık anasınıfları ortaokullarda da açılabilecek.

Okullarda yemek ve dinlenme için ayrılan süre 40 dakikadan 30 dakikaya düşürüldü. Öğle arası süresinin belirlenmesinde okul yönetimine ve velilere kolaylık sağlandı.

MEB Coğrafi Bilgi Sistemi birim yetkilisinin, öğrenci kayıt alanlarını belirleme komisyonu çalışmalarına katılması kararlaştırıldı. Kayıt işlemleri sırasında veliden, ‘ispat belge’si olarak su, elektrik veya doğalgaz faturası istenebilecek.

Nakil zamanları da netleştirildi, meslek ortaokuluna geçiş zamanları ve şartları belirlendi.

Meslek ortaokuluna geçmek isteyen öğrencilerin nakli, 5’inci ve 6’ncı sınıflarda eğitim ve öğretim yılı süresince, 7’nci sınıftaysa eylül ayının son iş gününe kadar zorunlu meslek derslerinden muaf tutularak yapılacak.

Farklı program uygulayan diğer ortaokullarda nakiller, bakanlıkça hazırlanacak kılavuz doğrultusunda yapılacak.

Yeni okul açılması, kayıt alanının değiştirilmesi veya velinin adres değişikliği yapması gibi nedenlerle farklı okullara devam etmek zorunda kalan kardeşlerin nakilleri, velinin isteği doğrultusunda diğer kardeşin okuluna yapılabilecek.

Kınama ve üstü yaptırımı gerektiren olumsuz davranışa maruz kalan öğrencinin, başka okula nakli yapılabilecek.

Yurt dışından Türkiye’ye gelen öğrencilerin denklik sınavları, 9 Temmuz 2024’te Resmi Gazete’de yayınlanan ‘MEB Denklik Yönetmeliği’ hükümleri doğrultusunda yürütülecek.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında güncellenen müfredat doğrultusunda, her dönem sonunda karne yerine okul öncesi eğitimde ‘beceri edinim raporu’, ilkokullardaysa ‘gelişim raporu’ verilecek.

Devamsızlıkların daha hızlı takip edilebilmesi için velinin özür belgesi veya beyanını okula teslim süresi üç gün olarak belirlendi.

Sınavlara herhangi bir nedenle katılamayan veya projesini zamanında teslim edemeyen öğrencinin velisine SMS atılabilecek.

İlkokullarda okul müdürlüğünce istenilen yeterlilik düzeyine ulaşamamış öğrencilerin velilerine, sınıf tekrarıyla ilgili her yıl mayıs ayında yazılı, e-posta veya SMS’le bilgilendirme yapılacak. Veli talep ederse öğrenciye sınıf tekrarı yaptırılabilecek. Sınıf tekrarı, ilkokul öğrenimi süresince bir kez olacak.

Kaynaştırma öğrencilerinin eğitim gördüğü okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları ile özel eğitim kurumlarındaki öğrencilere sınıf tekrarı yapma imkanı sağlanacak.