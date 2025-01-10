Öğretmen atamalarında yeni dönem: Artık KPSS değil AGS şartı aranacak

2025’te öğretmen atamalarında artık Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanı şartı aranmayacak. Onun yerine atamalarda Akademi Giriş Sınavı (AGS) dikkate alınacak.

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Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre 1 Eylül 2025 tarihi itibariyle öğretmen atamalarından KPSS şartı aranmayacak. Bu tarihe kadar eski yönetmelik geçerli olacak.

2025’te Akademi Giriş Sınavı (AGS) geçerli olacak.

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin daha önce yaptığı bir açıklamada sınavın ilk 13 Temmuz’da yapılacağını söylemişti: “AGS sonuçlarına göre atamalarımızı, Milli Eğitim Akademisi’ne giriş sürecini başlatacağız. Akademi’deki eğitimden sonra da öğretmen arkadaşlarımızı istihdam etmiş olacağız.”

AGS nedir?

AGS olarak bilinen akademik giriş sınavı, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılacak. AGS’de Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın onayladığı programlar önemli olacak. Bu değişiklik, öğretmen adaylarının sadece sınav puanlarıyla değil, eğitim ve uygulama süreçleriyle de değerlendirilmesini amaçlıyor.

AGS nasıl yapılacak ?

Sınav, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere iki oturumda düzenlenecek.

Buna göre, biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50’siyle ÖABT puanının yüzde 50’si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek.

Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça ve İngilizce öğretmenliği adaylıkları içinse AGS ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS veya e-YDS) esas alınacak. Buna göre, AGS puanının yüzde 50’siyle YDS puanının yüzde 50’sinin toplanmasıyla adayların MEB-AGS puanı hesaplanacak.

Yabancı dil alanında puan hesaplaması yapılırken adayların aynı yıl ve AGS’den önce girdikleri YDS veya e-YDS puanlarından en yüksek olan sınav notu kullanılacak. Öğretmen adaylarına, MEB-AGS kapsamındaki AGS’de 80 soru sorulacak.

Sınav, sözel ve sayısal yetenek, tarih, Türkiye coğrafyası, eğitimin temelleri ve Türk millî eğitim sistemi ile mevzuatı (anayasa, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu) konularını kapsayacak.

ÖABT oturumuysa adayların alan bilgisine yönelik olmak üzere 50 sorudan oluşacak.

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