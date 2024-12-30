Öğretmen alımında KPSS kalkıyor, başka sınav geliyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025’te öğretmenlerin Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanıyla alınmayacağını duyurdu.

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TRT Haber‘in aktardığına göre Tekin, alımlarda esas alınacak yeni sistemiyse şöyle anlattı:

“Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile Akademi Giriş Sınavı adıyla bir sınav organize ettik. İlk defa 13 Temmuz’da yapılacak.

Sonuçlarına göre Milli Eğitim Akademisi’ne giriş sürecini başlatacağız. Akademideki eğitimden sonra da öğretmen arkadaşlarımızı istihdam edeceğiz.”

Akademi Giriş Sınavı nedir?

2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere iki oturumda düzenlenecek.

NTV‘nin haberine göre biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50’siyle ÖABT puanının yüzde 50’si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek.

Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça ve İngilizce öğretmenliği adaylıkları için ise AGS ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS veya e-YDS) esas alınacak.

Buna göre AGS puanının yüzde 50’siyle YDS puanının yüzde 50’sinin toplanmasıyla adayların MEB-AGS puanı hesaplanacak.

Bu kapsamda yabancı dil alanında puan hesaplaması yapılırken adayların aynı yıl ve AGS’den önce girdikleri YDS veya e-YDS puanlarından en yüksek olan sınav notu kullanılacak. ÖABT ya da YDS uygulanması planlanmayan diğer öğretmen adaylıkları için de MEB-AGS puanı, sadece AGS ile oluşturulacak.

Sınavın kapsamı

Öğretmen adaylarına, MEB-AGS kapsamındaki AGS’de 80 soru sorulacak.

Sınav, sözel ve sayısal yetenek, tarih, Türkiye coğrafyası, eğitimin temelleri, Türk millî eğitim sistemi ve mevzuatı (anayasa, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu) konularını kapsayacak.

ÖABT oturumuysa adayların alan bilgisine yönelik olmak üzere 50 sorudan oluşacak.