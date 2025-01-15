Bakan mülakatta torpil iddiası için belge istedi: Yoksa sonuçlarına katlanırlar

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin “Bir mülakatta notların değiştirildiğini iddia eden arkadaşlar iddialarını ispatlasınlar, belge yok. Mahkemelerimiz varsa bir sahtecilik kararlarını verirler. Yoksa da sahtecilik iddiasını yapan arkadaşlar sonuçlarına katlanır” dedi.

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AKP’nin grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tekin, öğretmen atamalarındaki mülakatlarda bazı adaylara düşük ya da yüksek puan verildiğine ilişkin iddiaları yalanladı:

* İtirazlar yapılır, hukuki prosedür içerisinde değerlendirilir, sonra da usulü bellidir ve yargıya başvurulur. Bir mülakatta notların değiştirildiğini iddia eden arkadaşlar, bu iddialarını ispatlasınlar.

* Mülakatta notun değiştirildiğine dair bir belge yok. Eğer zaten KPSS notunun aynısını verecek olsaydık mülakata ihtiyaç yok. Bunu defalarca dile getirdik.

* Adaylar şunu yapıyorlar: “Ben KPSS notundan iki puan fazla aldım, üç puan eksik aldım ama başka bir ildeki arkadaşım beş puan fazla aldı.” Bu gayet doğal bir şey. O arkadaşımızın mülakat performansı yüksek, sizinki düşük olabilir.

* Kaldı ki mülakat jürisi, nasıl değerlendirme yapacağına, adayların, sorulan sorulara nasıl cevap vereceğine dair bir formatımız var, o formata göre jüri üyelerimiz değerlendirme yapıyor.

* Tutanakları nereden bulup da gösteriyorlar ben bilmiyorum. Ben erişemiyorum tutanaklara. Mahkemelerden erişiyorlarsa zaten mahkemeye intikal etmiştir. Mahkemelerimiz varsa bir sahtecilik kararlarını verirler. Yoksa da sahtecilik iddiasını yapan arkadaşlar sonuçlarına katlanır.