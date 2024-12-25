Eğitim bakanı Tekin'den öğretmen adaylarına: Mülakatlarda adaletsizlik yok

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mülakatlarda mağduriyet yaşadığını söyleyen öğretmen adaylarına “Ne aday jüri üyelerini tanıyor, ne jüri üyeleri adayı tanıyor. Bir hukuksuzluk yok. Mülakatlarla ilgili adaletsizlik olduğunu iddia eden arkadaşımız başvururlarsa biz gereğini yaparız” dedi.

Yusuf Tekin. Fotoğraf: AA

AKP, Meclis grup toplantısı öncesinde konuşan Tekin, öğretmen atamalarındaki mülakatta mağduriyet yaşadığını söyleyen adayların itiraz etmesi gerektiğini söyledi.

Mülakat sürecinin nasıl uygulandığını anlatan Tekin şöyle konuştu:

* Ne aday jüri üyelerini tanıyor, ne jüri üyeleri adayı tanıyor. Kimsenin erişebileceği bir bilgi değil.

* Aday arkadaşımıza verilen soruların, elektronik ortamda kendisinin belirlediği sorunun cevabı, jüri üyeleriyle de paylaşıldı. Jüri üyeleri adaydan hangi cevabı beklediklerini işaretledi. Böyle bir mülakat ortamı oldu.

* Tablo böyleyken bir mağduriyet olabilmesi için hukuksuzluğun olması lazım. Burada bir hukuksuzluk yok.

* Mülakatlarla ilgili hukuksuzluk, adaletsizlik, haksızlık olduğunu iddia eden arkadaşımız varsa resmi olarak bize ya da yargı organlarına başvururlarsa biz gereğini yaparız.

Bakan ücretli öğretmenlerin geciken maaşını CHP’ye bağladı

Tekin, ücretli öğretmenlerin maaşlarının neden geciktiğine ilişkin soruya da cevap olarak her yıl başında dersler için bir limit belirlediklerini ve buna göre ödeme aldıklarını belirtti.

Yıl içinde tanımlanan limitin üzerine çıkabildiklerini vurgulayan bakan, soruyu şöyle yanıtladı:

* Üzerine çıkıldığı zaman Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’yla Hazine ve Maliye Bakanlığı bizim taleplerimizi karşılar.

* CHP’nin Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bütçe üzeri ödemelerle ilgili açtığı iptal davası neticesinde bizim bütçe üzerinde ödenen ücretlerle ilgili bütçe sorunu ortaya çıktı. Bu bütçe sorununu çözmeye çalıştık. Problem buradan kaynaklandı.

* Bu problemin bütçe kısıtı ve tasarruf tedbirleriyle ilişkisini kurmak yanlış. Bu arkadaşlarımızın bütün problemleri çözülmüş durumda. İlgili yerlere kaynaklar aktarıldı, bugün veya yarın hepsi ücretlerini almış olacaklar.