İlk 800'e girip mülakata takıldılar: 'Buralara yerime başkası atansın diye gelmedim'

AYŞEGÜL KASAP

Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) ilk 800’e giren ama mülakata takılan üç öğretmen Diken’e konuştu.

Seçim öncesi verilen söze güvendiklerini belirten öğretmenler ‘adaletsizliğin giderilmesi’ni istiyor. Öğretmenlerden biri yetkililere ayetle seslendi.

Fotoğraf: Atanamayan öğretmenler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan seçim döneminde öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılacağını vaat etmişti. Ancak seçimden sonra iktidar bu vaadini ‘unutmuş’ ve yönetmelik değişikliğine gitmişti. Değişiklikle atamaların yüzde 50 mülakat, yüzde 50 KPSS notuyla yapılmasına karar verilmişti.

23 Kasım’da 20 bin öğretmenin ataması yapıldı. Ancak KPSS’de ilk 800’e girenler atanamadı.

Konuştuğumuz öğretmenler isimlerinin verilmesini istemedi. O nedenle haberde onlara Ahmet, Mehmet ve Ali diyeceğiz.

‘Mülakat kalkacak sözüne güvendim’

Ahmet, Türk dili ve edebiyatı öğretmeni. KPSS’deki branş puanı 82,13. 39 bin kişinin içinde 773’üncü oldu.

Edebiyat öğretmeni mülakatta gelen sorularla ilgili şunları dedi: “Bakan 45 dakika ders anlatımı diye aylarca ballandıra ballandıra mülakatı övdü ama dediği gibi ders anlatılmadı. Bir genel kültür ve bir eğitim bilimleri sorusu soruldu. Eğitimde toplumsal işlev sorusu gelmişti. Müzik-kültür ilişkisi sorusu geldi. Branşımla ilgili destan-efsane kazanımı sorusu vardı. Üç soruyu da gayet yeterli şekilde cevapladım. Komisyon çok iyi karşıladı içeriye girişimden çıkışıma kadar. Sonuçlarsa bambaşka geldi.”

Ahmet, kendisinden daha düşük puan alanların atanmasına tepkili: “Problem burada başlıyor. 82 puanımı mülakat kalkacak sözünü seçimden sonra beklerken aldım. Elbette bu söze güvenerek sınava girmedim. Branşıma beş yıl içinde verilen kontenjanlarda asla atanamayacak insanlar, KPSS’den 78 puanla şu an atandı. Ben başkası yerime atansın diye buralara gelmedim. Benden düşük puanla atananların bazılarıyla bu süreçte tanışıyorduk, oradan tanıyorum.”

‘Yıllarımı verdim bu sınava’

Ücretli öğretmenlik için başvurularının karşılıksız kaldığını belirten edebiyat öğretmeni şöyle devam etti: “Özel kurumlar yol parasına yetecek kadar ücret veriyor, asgari ücretin üçte biri kadar veriyor bunları biliyorum. Birçoğu asgari bandında alıyor. Özel ve ücretlinin şartları çok kötü olduğunu bütün ülke biliyor diyebilirim. Ben de devlette öğretmenliğin bunlara göre maddi açıdan daha iyi yanları olduğundan bu yola girdim.”

Ahmet yetkililere şöyle seslendi: “Ben yıllarımı verdim bu sınava. Kronik hastalığım varken hastanelerde ömrüm geçti, buralarda sınava hazırlandım. Öğretmenler intihar ediyor, biz çok üzülüyoruz. İçimizden de intihar edeceğini söyleyen insanlar var. Gençleri artık devletimiz duysun. Mülakat eşittir adaletsizliktir dedik dinlemediler. Bizler maalesef elendik ama devletimiz mülakatta elenenler için hukuki düzenleme yaparak bizleri atayabilir, bu zor değil. Mahkemeye vereceğiz ayrıca. Yetkili mecralardan çözüm bekliyoruz.”

‘Kadro açıkları ücretli öğretmenlerle değil adil atamalarla kapatılmalı’

Mülakat mağdurlarından Mehmet de Türk dili ve edebiyatı mezunu. Branşında 83,29 KPSS puanı aldı, 425’inci sırada.

Mülakatta kendisine sorulan üç soruya da eksiksiz yanıt verdiğini söyleyen Mehmet şöyle devam etti: “Sorulardan biri, cevabı itaat ceza olan eğitim bilimleri sorusuydu. Anadolu kültüründe şalvarın neden yaygın olduğu yorumlanmam istendi. Son sorum haber metni üzerinden kazanımları nasıl aktaracağıma yönelikti. Uygun yöntem teknikleri planlayarak dersi nasıl anlatacağımı ifade ettim.”

Mehmet yetkililere şöyle seslendi:

“Yetkililerimizin siyasi gündemlere,tartışmalara girmek yerine eğitim sistemimizdeki sorunlara çözüm bulmasını istiyorum. Bize kulak verirlerse herkesin aynı şeyleri tekrar ettiğini duyabilirler. 2023 KPSS’de atanma hakkı elinden alınan öğretmenlerin atanmasını, kadro açıklarını ücretli öğretmenlerle değil adil atamalar yaparak kapatmasını, okullardaki temizlik ve personel sorununu çözmelerini bekliyoruz.Bizler sadece hakkımızı istiyor, adaletin en kısa sürede sağlanmasını diliyoruz.”

‘Binlerce gencin ocağına bir gecede ateş düştü’

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Ali, KPSS’den 81,48 puan aldı. Alanında kontenjan sayısı 1594. Ama o 741’inci olarak elendi.

Mülakatta kendisine sorulan üç sorurdan sadece biri alanıyla ilgiliydi. Hayali olan mesleği için 29 yaşına kadar emek veren öğretmen, 79 ya da 80 puanla atananları tanıdığını söyledi.

Din öğretmeni şöyle devam etti:

“Yetkililere Nisa Suresi 58’inci ayet üzerinden seslenmek istiyorum; ‘Allah size, mutlaka emaneti (ve işleri) ehil ve emin kimselere vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adalet (ve hakkaniyet)le hükmetmenizi emreder. Allah size ne kadar güzel öğütler veriyor! Şüphesiz ki Allah (her şeyi) hakkıyla işiten, (her şeyi) hakkıyla görendir.’

Her ne kadar siz adil bir mülakat süreci yürüttüğünüzü düşünseniz de binlerce gencin ocağına bir gecede ateş düştü.

Yıllarını ve emeğini vererek derece yapmış kişilerin beş-10 dakikalık bir mülakatta, üç soruya da cevap verdiği halde elenmesi kamu vicdanını da yaralayan elzem bir olaydır.”