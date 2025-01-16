Sözleşmeli öğretmen istihdamı yönetmeliği Resmi Gazete'de

Öğretmenlerin Milli Eğitim Akademisi’nde eğitim görmesine ve sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin düzenleme Resmi Gazete’de yayınlandı.

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Anka‘nın aktardığına göre Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin hazırlanan yeni yönetmelik ile Milli Eğitim Akademisi’nde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adaylarının belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar Resmi Gazete‘de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Akademisi

Akademide hazırlık eğitimine alınacakların belirlenmesi amacıyla ÖSYM tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) yapılacak. MEB-AGS’nin kapsamı, öğretmenlik mesleği yeterlikleri esas alınarak belirlenecek.

MEB-AGS’nin içeriği, yapılacağı yer ve zamanı, sınavın duyurulması, sınavda yer alacak konular ile testler ve bunların ağırlıkları, puan türleri ve hesaplama yöntemi, başvuru yapacakların öğrenim düzeyi, adayların başvuru usulü, sınavdan elde edilecek puan türlerinin hazırlık eğitimine girişte kullanılmasına ve sınav sonuçlarının adaylara ve kurumlara bildirilmesi ile sınava ilişkin diğer hususlar bakanlık ve ÖSYM tarafından müşterek belirlenecek. Sınav kılavuzu belirlenen bu hususlar doğrultusunda ÖSYM tarafından hazırlanarak yayınlanacak.

MEB-AGS puanları, sonuçların açıklanmasından itibaren, bir sonraki sınav sonucu açıklanana kadar geçerli olacak.

Hazırlık eğitiminde 7528 sayılı Kanunun 9’uncu maddesinde belirtilenlere ek olarak aranacak diğer şartlar:

Öğretmenlik mesleğine kaynak teşkil eden en az lisans düzeyinde yükseköğretim programlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışı yükseköğretim programlarından mezun olmak.

Engelli adaylar için EKPSS’den, diğer adaylar için MEB-AGS’den alanlarında belirlenen taban puan ve üzerinde puan almak.

Daha önce bakanlığa sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan, mazeretsiz olarak göreve başlamayanlar ile göreve başladığı halde mazeretsiz olarak görevlerinden ayrılanların yerleştirildikleri tarihten itibaren bir yıl geçmiş olması gerekecek.

Öğretmenlik mesleğini yapabileceğine ilişkin sağlık kurulu raporu almış olmak.

Sözleşmeli öğretmen olarak atanmak üzere hazırlık eğitimine alınacaklar için alanlar itibarıyla belirlenen kontenjan sayısı, taban sınav puanı, başvuru yeri ve süresi ile başvuruya ilişkin diğer hususlar bakanlıkça açıklanacak.

Birden fazla alanda uzmanlığı bulunanlar bu alanlardan yalnızca birisi için başvuru yapabilecek.

Akademideki kontenjan sınırı nedeniyle MEB-AGS puanı eşit olan adaylar için bilgisayar kurası yapılacak.

Engelli adaylardan alınacaklar EKPSS puan üstünlüğüne göre belirlenecek. EKPSS puanının eşitliği hâlinde hazırlık eğitimine alınacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.

Hazırlık eğitimine alınacaklara 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununa göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak.

Sözleşmeli öğretmenlikte istihdam

Hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayanlar, 7528 sayılı Kanunun 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (g) bentlerinde belirlenen şartları taşımak ve 7315 sayılı Kanuna göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmış olmak kaydıyla 657 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilecek.

Öğretmen adaylarının tercihleri doğrultusunda eğitim kurumlarına yerleştirilmeleri 7528 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına göre belirlenen atamaya esas başarı puanı üstünlüğüne göre yapılacak.

Atamaya esas başarı puanının eşitliği halinde MEB-AGS puanı yüksek olana öncelik verilecek. Eşitliğin bu şekilde bozulmaması durumunda yerleştirilecek aday bilgisayar kurasıyla belirlenecek.

Göreve başlama

Yerleştirmesi yapılanlar tebliğ tarihinden itibaren en geç on beş iş gününde göreve başlamak zorunda olacak.

Belgeyle ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlamayanlarla belgeyle ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama hâli iki ayı aşanların yerleştirmeleri iptal edilecek.

Norm kadro fazlası sözleşmeli öğretmenler

Eğitim kurumunun norm kadro sayısının değişmesine bağlı olarak norm kadro fazlalığı oluşması hâlinde, öncelikle sözleşmeli öğretmenler norm kadro fazlası öğretmen olarak belirlenecek.

Norm kadro fazlalığı oluşan alanda birden fazla sözleşmeli öğretmenin bulunması hâlinde sırasıyla; sözleşmeli öğretmenlikte hizmet süresi düşük olan, sözleşmeli öğretmenliğe daha sonra başlayan, atamaya esas puanı düşük olan norm kadro fazlası öğretmen olarak belirlenecek.

Norm kadro fazlası olan sözleşmeli öğretmenler alanlarında ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre valiliklerce atanacak.

Hizmet sürelerinin eşit olması hâlinde sırasıyla; sözleşmeli öğretmenliğe önce başlayan, atamaya esas puanı yüksek olan atanacak.

Tercihte bulunmayanlar ile tercihlerine yerleşemeyenlerin atamaları, aynı ilçe grubu içerisinde boş norm kadrosu bulunan eğitim kurumları öncelikli olmak üzere ilgili valiliklerce resen yapılacak.

Sözleşme süresi

Sözleşmeli öğretmenlerle mali yılla sınırlı olarak sözleşme yapılır. Sözleşmesi feshedilmeyenlerin sözleşme süreleri takip eden yıl için de geçerli olacak. Bu yönetmelik kapsamında görev yeri değişen sözleşmeli öğretmen ile atandığı eğitim kurumunun bağlı olduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğü arasında yeni bir sözleşme yapılır. Yapılacak bu sözleşme eski sözleşmenin devamı niteliğinde olacak.

Öğretmen kadrosuna atama

Üç yıllık çalışma süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenler talepleri hâlinde görev yaptıkları yerde öğretmen kadrolarına atanacak. Öğretmen kadrolarına atananlar mazerete bağlı olarak yapılacak yer değiştirmeler hariç olmak üzere bir yıl süreyle yer değiştiremeyecek.

Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Kanun, 7528 sayılı Kanun ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uygulanacak.

Geçici maddeyle 1 Eylül 2025’e kadar yapılacak sözleşmeli öğretmen istihdamında, bu yönetmeliğin 20’nci maddesiyle yürürlükten kaldırılan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanacak.

Yönetmelik bugün yürürlüğe girdi.