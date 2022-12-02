Vedat Milor’dan Elon Musk’a ‘ifade özgürlüğü’ dersi

Gurme Vedat Milor, Twitter’ı satın alan Elon Musk’ın ‘bilgisizliğine‘ isim vermeden tepki gösterdi, ‘ifade özgürlüğünü’ sloganlaştırdığını söyledi.

Vedat Milor

Sosyal medya platformu Twitter’ı satın alan ABD’li milyarder Elon Musk, her defasında ‘ifade özgürlüğünü savunduğunu‘ belirtiyor. Eskiden askıya alınan hesaplara da bu kapsamda af getirmişti.

Hatta bugün, kuralları ihlal ettiği için Twitter’ın eski yönetimi tarafından hesabı kapatılan ve afla dönen Kanye West’in hesabını kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle tekrar kapattı.

Vedat Milor, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla Musk’ın ‘sosyal’ ve ‘politik’ problemler karşısında bilgisiz olduğunu yazdı.

‘İfade özgürlüğü gibi konuların çok kompleks meseleler olduğunu ve çözümünün zor olduğunu’ söyleyen Milor, Musk’ın bunu basit sandığını ve sloganlaştırdığını belirtti:

“Şimdi bakıyorum, yüzyıllardır çok mühim filozofları ve sosyal bilimcileri meşgul eden bir konu, yeterli derecede bilgi sahibi olmadan (hatta zerre fikir sahibi olmadan) güya çözülmüş oluyor. Sonuç? Fiyasko. Her açıklamasında mutlak ifade özgürlüğü diyen şahıs, artık bu mutlak özgürlüğe her gün sınırlamalar getiriyor. Daha büyük bir sorun ise dezenformasyona çözüm bulmadan ifade özgürlüğünün tehlikeli hale gelmesi. Hatta paradoksal bir durum var.

Mutlak ifade özgürlüğünün bizzat ‘ifade özgürlüğünü’ tehlikeye atmasından bahsedebiliriz. Tabi bunlar şaşırtıcı değil. Apple hakkında atıp tutarken en basit olgulara hakim olmayan, bunları tivitinin altındaki yorumlardan öğrenen birinden söz ediyoruz.”