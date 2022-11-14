Elon Musk: Kuruluşların kendiyle ilişkili hesapları tanımlamasına izin vereceğiz

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, kuruluşların kendisiyle ilişkili hesapları tanımlamasına izin vereceklerini duyurdu.

Elon Musk. Fotoğraf: AA

Twitter’ı satın alma sürecini 27 Ekim’de tamamlayan dünyanın en zengin insanı ABD’li milyarder Elon Musk, ‘faturaları ödemek için’ mavi tiki 8 dolara satacağını duyurmuştu.

Para karşılığı satılmadan önce mavi tikin amacı, Twitter’da başta ünlü kişiler ve gazeteciler olmak üzere bilgi kirliliğini önlemek ve doğrulama sağlamaktı. Musk aksini iddia etse de mavi tik birçok kişi ve kuruluş için ‘statü sembolü’nden daha çok dezenformasyonla mücadeleye yardımcı olan bir araç özelliği taşıyordu.

Mavi tik satışları başladıktan sonra ‘mavi tikli sahte hesaplar’ türedi. Örneğin, ABD’li askeri havacılık ve silah şirketi Lockheed Martin adına açılmış ‘doğrulanmış’ bir hesap Suudi Arabistan, İsrail ve ABD’ye ‘insan hakları ihlalleri nedeniyle silah satmayı durduklarını’ yazmıştı. Şirketin hisseleri bu paylaşımdan sonra değer kaybetti. Eski ABD başkanı George Bush’a dair mavi tikli bir hesaptan da “Iraklıları öldürmeyi özlüyorum” diye yazılmıştı. Aynı dönemin Britanya başbakanı Tony Blair’ı taklit eden ‘doğrulanmış’ bir hesap da bu tweet’i alıntılayıp “Doğrusunu söylemek gerekirse ben de” diye yazmıştı.

Bu tür hesaplardan dolayı mavi tik satışı durdurulmuştu.

Mavi tiki paralı yapmanın bot hesaplarla mücadele etmenin tek yolu diyen Musk, bu tür hesaplarla mücadele etmek için yeni bir adım atacaklarını duyurdu.

Musk, Twitter’ın kuruluşlara, kendisiyle ilgili hesapları tanımlamasına izin vereceğini söyledi. Musk, bunun nasıl yapılacağıyla ilgili detay vermedi.

Twitter, bot hesaplarla mücadele etmek için şirket ve gazete gibi kurum ve kuruluşların hesaplarının bazılarına gri bir ‘resmi tik’ vermişti. Bu tikleri verdikten hemen sonra geri çekti. Kısa bir süre sonra da yeniden dağıtmaya başladı.