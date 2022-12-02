Elon Musk yönetimi de affetmedi: Kanye West’in hesabı askıya alındı

Elon Musk, ABD’li rapçi Kanye West’in Twitter hesabını ‘şiddeti kışkırttığı’ gerekçesiyle dondurdu.

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Twitter’ın eski yönetiminde kuralları ihlal ettiği için hesabı kapanan ve Elon Musk’ın platformu satın alması sonrası afla dönen West, yine kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle Twitter’dan çıkarıldı.

Adolf Hitler’in simgesi gamalı haç ile Yahudilerin simgesi Davud’un yıldızının birleştirildiği bir görsel paylaşan West, paylaşımın üstüne ‘YE24 herkesi seviyor’ yazdı.

Bir kullanıcı, Twitter’da ifade özgürlüğünü savunduğunu söyleyen ve eskiden askıya alınan hesaplara af getiren Elon Musk’tan ‘Kanye’yi düzeltmesini’ istedi.

Musk, bunun üzerine West’in platformun ‘şiddeti kışkırtmaya karşı çıkan kuralını ihlâl ettiğini’ söyleyerek hesabının askıya alınacağını bildirdi.

Hesabının askıya alınacağını öğrenen West, son olarak Musk’ın bir yatta yarı çıplak olduğu fotoğrafı paylaşarak “Herkes bunun son tweetim olarak hatırlasın” yazdı. Musk ise “Bu olur ancak gamalı haç olmaz” yanıtını verdi.