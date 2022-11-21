Kanye West Twitter’a ‘dalga geçer gibi’ döndü

Sosyal medya hesapları Yahudi karşıtı söylemleri nedeniyle askıya alınan ABD’li rapçi Kanye West, dalga geçer gibi bir gönderiyle Twitter’a döndü.

Kanye West Fotoğraf: Reuters

Rapçinin uzun bir aradan sonra attığı ilk tweet, ‘Testing Testing’ ikincisiyse İbranice’de ‘Merhaba‘ yerine kullanılan ‘Shalom‘ oldu.

Shalom : ) — ye (@kanyewest) November 20, 2022

Kanye West’in sosyal medya hesapları bu ayın başında Yahudi karşıtı ve ayrılıkçı mesajları ve yazışmaları nedeniyle geçici bir süre askıya alınmıştı.

Tepkiler bununla sınırlı kalmadı, balmumu heykeli Madame Tussauds Londra’dan kaldırıldı.

West arka arkaya aldığı tepkilerden sonra, Kasım başında 30 günlük sessizlik orucuna girdiğini açıkladı, kimseyle konuşmayacağını, paylaşım yapmayacağını ilan etti.

Kanye West kısa süre önce attığı tweet’te orucunu açtı. Önce ‘twitter hesabının tekrar kullanıma açılıp açılmadığını görmek için ‘test yayını’ yaptı, sonra takipçilerini Yahudilerin anadilinde ‘Shalom‘ diye selamladı.