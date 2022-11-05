Kanye West ‘arınma sürecine’ girdi

Yahudi karşıtı açıklamalarıyla tepki çeken ABD’li rapçi, yapımcı ve moda tasarımcısı Kanye West 30 gün boyunca konuşmayarak, içki içmeyerek ve cinsel ilişkiye girmeyerek ‘arınma sürecine’ gireceğini paylaştı.

Fotoğraf: Reuters

Daha önceki antisemitik sözleri nedeniyle Twitter ve Instagram hesabı askıya alınan Kanye West, SpaceX ve Tesla’nın sahibi milyarder Elon Musk’ın Twitter’ı resmen satın almasının ardından bu platformlara geri dönmüştü.

West önceki gün Twitter’dan yaptığı paylaşımla ‘bir aylık arınma’ sürecine girdiğini belirtti.

‘Bir ay boyunca kimseyle konuşmayacağını’ aktaran West bunu nasıl yapacağını şöyle anlattı:

“30 günlük bir arınma sürecine giriyorum. Konuşma orucu. Alkol yok. Erotik filmler yok. Cinsel ilişki yok. Tanrı’ya şükrediyoruz. Amin”

I’m not talking to nooobody for a month pic.twitter.com/g1JYFmCGEo — ye (@kanyewest) November 3, 2022

Sözlü orucunun fiziksel etkileşimlerle sınırlı kalabileceğini ima eden West, açıklamasını, twitter’ını kullanmaya devam edeceğini ima eden “Ama Twitter’ım hala ışıldıyor” sözleriyle tamamladı.