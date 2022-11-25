Elon Musk duyurdu: Twitter’da mavi tık satışı yeniden başlıyor

Twitter CEO’su Elon Musk, bu hafta başında ertelendiği açıklanan mavi tık aboneliğinin haftaya cumadan itibaren başlayacağını açıkladı.

FILE PHOTO: Elon Musk looks at his mobile phone in Cape Canaveral, Florida, U.S. January 19, 2020.

Musk, kuruluş ve şahıslar için farklı renklerde tık kullanılacağını belirtti.

Musk’ın Twitter’daki açıklamasında, “Altın rengi tık şirketleri, gri tık hükümetleri ve mavi tıksa (ünlü olsun olmasın) kişileri temsil edecek. (Bu adım) zorlu ama gerekli” dendi.

Milyarder iş insanı tüm hesapların mavi tık aktifleşmeden önce manuel olarak doğrulanacağını dile getirdi.

Şirket geçen haftalarda 8 dolar karşılığında mavi tık aboneliği hizmetini devreye almış ama sahte hesapların türemesinin ardından bu hizmet 29 Kasım’da yeniden devreye alınmak üzere durdurulmuştu.

Mavi tık geçmişte politikacılara, ünlü kişilere, gazetecilere ve toplumda öne çıkmış kişilere veriliyordu.