Van'da önce kayyım sonra polis müdahalesi: 127 gözaltı

Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım atanmasının ardından aralarında gazetecilerin de olduğu 127 kişi gözaltına alındı.

Abdullah Zeydan karara tepki gösteriyor (solda). Fotoğraflar: X

İçişleri Bakanlığı sabah saatlerinde Van’ın seçilmiş belediye başkanı DEM Partili Abdullah Zeydan’ı görevden uzaklaştırarak yerine Van Valisi Ozan Balcı’yı atadı.

ANKA‘nın haberine göre karar belediye binası önünde Zeydan’a tebliğ edildikten sonra polis, nöbet tutan vatandaşlara TOMA, biber gazı ve plastik mermilerle müdahale etti.

Aralarında gazeteciler Rabia Önver, Bilal Babat, Mehmet Güleş, Behçet Bayhan, Ruşen Takva ve Medine Mamedoğlu’nun da olduğu 127 kişi gözaltına alındı.

Belediye önünde nöbete destek veren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun da gözaltına alınıp serbest bırakıldı.