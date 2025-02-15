Van Valisi Ozan Balcı, Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım atandı.

Fotoğraf: AA

İçişleri Bakanlığı, Van’ın seçilmiş belediye başkanı DEM Partili Abdullah Zeydan’ı ‘geçici tedbir’ olarak görevden uzaklaştırdı.

Zeydan’a 11 Şubat 2025’te ‘silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçlamasıyla üç yıl dokuz ay hapis cezası verilmişti.

Zeydan tebligatı imzaladı: Hırsızlar gidecek halk kalacak

Polisler, Zeydan’a görevden uzaklaştırıldığına dair İçişleri Bakanlığı tebligatını imzalatmak istedi. Zeydan’sa kararı tanımadığını belirterek, tebligatı imzalamadı. Karara tepki gösteren Zeydan, şunları söyledi:

“Utanmazlar, siz nasıl bu halkın karşısına çıkacaksınız! Biz seçilmiş belediye başkanlarıyız. Bu gerçeği kimse değiştiremez. Tebliği kabul etmiyorum. Bu bir darbedir. Halka karşı bir darbedir. Kabul etmiyorum. 1 milyon 200 bin kişinin hakkını çalıyorsunuz bir tebligatla. Halk iradesini eziyorsunuz. Ne yapsın bu insanlar? Bizim siyasi saiklerle tutuklandığımızı AİHM hükmetti. Anayasa’yı çiğniyorsunuz. Bu hırsızlar gidecek, bu darbeciler gidecek, bu halk burada kalacak.”

Kayyım geldi, Vanlıların çadırı kaldırıldı

Karar sonrası kayyım sabah saatlerinde belediye binasına geldi.

Vanlıların kayyıma karşı belediye binası önünde kurduğu çadırsa polislerce kaldırıldı.