İmamoğlu'ndan Van tepkisi: İkilik mi var algısı yaratmaktadır

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım atanmasına ‘sürece’ gönderme yaparak tepki gösterdi.

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İçişleri Bakanlığı sabah saatlerinde Van’ın seçilmiş belediye başkanı DEM Partili Abdullah Zeydan’ı görevden uzaklaştırarak yerine Van Valisi Ozan Balcı’yı atadı.

Kayyım atamasına İmamoğlu, X’ten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısı başlayan ‘yeni sürece’ gönderme yaparak şöyle tepki gösterdi:

* Seçimlerden önce ‘kanunda gösterilen şartlara uygun’ olanların, her nedense seçildikten sonra çeşitli yargı kararları ve suçlamalarla görevden alınması ya da tutuklanması, demokrasi ile bağdaşmamaktadır. Son olarak Van Büyükşehir Belediyesi’ne de kayyım atanmıştır.

* Kürt kökenli vatandaşlarımızın seçme hakkına ve iradesine yönelik bu kötü uygulamalar ile MHP Genel Başkanı sayın Devlet Bahçeli’nin başlattığı çözüm odaklı süreçleri aynı anda değerlendirmek zorlaşmıştır. Birbiri ile çelişen bu politikalar milletimizin aklını karıştırmakta, ülke yönetiminde ikilik mi var algısı yaratmaktadır.

* Son seçimleri iktidar partisinin kaybetmesiyle meydana gelen öfke patlaması; muhalefetten, iş dünyasından, STK’lardan, sanatçılardan, işçilerden, emeklilerden, gençlerden, kadınlardan, asgari ücretlilerden hesap sormaktadır. Bir avuç insan 86 milyon vatansever yurttaşımıza hesap sormaktadır.

Millet hesap vermez, hesap sorar.

Makamlar kimsenin tapulu malı değildir.

Kendini ülkenin sahibi, milleti de kiracı zannedenler artık kaybetmiştir.

Ne kadar zulmetseniz de, bu son alenidir.

Seçimlerden önce ‘kanunda gösterilen şartlara uygun’ olanların, her nedense seçildikten sonra çeşitli yargı kararları ve suçlamalarla görevden alınması ya da tutuklanması, demokrasi ile bağdaşmamaktadır. Son olarak Van Büyükşehir Belediyesi’ne de kayyım atanmıştır.



Kürt kökenli… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 15, 2025



