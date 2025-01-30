Vali: İstanbul'da pazartesi itibarıyla belgesiz konaklama yeri kalmayacak

İstanbul Valisi Davut Gül, pazartesi itibarıyla konaklama belgesi olmayan konaklama yerlerinin tamamını kapatılmış olacağını söyledi.

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Önceliklerinin deprem olduğunu belirten Gül, kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet verdiği binaların depreme yüzde 100 dayanaklı olması, bunun kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

Gül, ruhsatı ve işletme belgesi olmayan otellerin kapatılacağını duyurdu:

“Otellerle ilgili bir süreç başladı. Kaymakamlarımız koordine edecek. Otellerde ruhsatı olmayan ya da Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan işletme belgesi olmayan otellerimizin tamamı yarın kapatılmazsa en geç cumartesi, pazar tamamını kapatacağız.

Pazartesi günü itibarıyla ruhsatsız ya da ruhsatlı olup Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan basit konaklama belgesi olmayan konaklama yerlerinin tamamını kapatmış olacağız. Listeler belli. Dolayısıyla yarına kadar bitirelim. Olur ya ölçekten dolayı yetiştiremezsek cumartesi, pazar bunların tamamını kapatmış olalım.”