Uzmanından borsa için bilanço dönemi uyarıları

Kıdemli borsa analisti Tuncay Turşucu, seçim belirsizliği ve borsadaki olumsuz algılamalar nedeniyle iyi gelen şirket bilançolarının hak ettiği fiyatlamayı göremeyebileceğini söyledi. Ancak Turşucu, uzun vadede bu şirketlerin daha iyi çıkış yapacağını belirterek ”Sabırlı olan ayakta kalır” uyarısını yaptı.

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2022’deki rekorların ardından yeni senede dalgalı bir seyir izleyen borsa, depremler sonrası önlemlerle ayakta tutulmaya çalışılmıştı. Ancak kur korumalı mevduatta faiz tavanının kaldırıldığı bir ortamda yatırımcıların borsadan çekileceği düşünülüyor. Seçim belirsizliği de eklenince hacim iyice düştü.

Tüm bunlara rağmen halka arzlara ilgi sürüyor. Örneğin Europower halka arzına 2 milyon 240 bin 284 başvuruyla rekor kırıldı.

Seçim belirsizliği borsada kendini son günlerde daha fazla hissettirirken, şirketlerin bilanço dönemi de başladı.

Tuncay Turşucu, seçim belirsizliği ve borsadaki olumsuz algılamalar nedeniyle iyi gelen bilançoların hak ettiği fiyatlamayı göremeyebileceğini söyledi.

Ancak Turşucu, ‘akıllı’ yatırımcının piyasadaki bu zayıflığı iyi bilançoları olan şirketlerle ilgili alım fırsatı olarak kullanması gerektiğini belirtti.

Hızla çıkacak şirketler

Turşucu’nun bilanço uyarıları şöyle:

*Piyasa algısı ve psikolojisi zaman zaman rasyonel fiyatlamalara izin vermez. Borsada algı şu anda güçlü değil. Seçim belirsizliği, ekonomik beklentiler bunda etkili. Bu nedenle iyi gelen bilançolar, piyasadaki bu olumsuz ve zayıf algılamalarda hak ettiği fiyatlamayı göremeyebilir.

*Akıllı yatırımcı, bu dönemlerde iyi gelen güçlü bilançoları not eder. Takip eder ve piyasadaki zayıflığı bu iyi bilançolu şirketlerde alım için fırsat olarak kullanır. Çünkü her zaman olumsuz süreç bitip fiyatlamalar normale döndüğünde bu şirketler daha hızlı çıkış yaparlar.

*Ya da elindeki daha zayıf şirketleri, daha iyi ve daha ucuz olduğunu düşündüğü şirketlerle değiştirme fırsatı olarak kullanır. Yani piyasa yukarı döndüğünde ona hazırlık yapar.

‘Piyasa iyi bilançoları unutmaz’

*Piyasa er ya da geç iyi bilançoları unutmaz ve zamanı gelince fiyatlar. Bu hep böyle olmuştur. Merak etmeyin. Bu tip belirsiz süreçler sadece sinirine hakim ve sabırlı olanların ayakta kalabileceği bir süreç.

*Şunu çok duyuyorum: ‘Bilanço gelse ne olacak. hisse yarın kesin düşer.’ Piyasa kötü iken evet bu olabilir ve normaldir. Yağmur yağdığında herkes ıslanır. kısa vadede bilanço ile fiyat arasında ilişki yok sanırsınız. Ama uzun vadede bu ilişki yüzde 100’dür.