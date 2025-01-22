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Yaramazlara biraz batar!

Üsküdar'da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bir inşaat sahasında işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı.

Fotoğraflar: AA

Burhaniye Kazım Karabekir Sokak’taki inşaat sahasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.


Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangında üç konteyner tamamen yandı.

İtfaiye ekipleri, diğer konteynerlere de sirayet eden yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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