Uraloğlu: Elektrikli scooter verilerini kolluk kuvvetleriyle paylaşma zorunluluğu getirilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Yapacağımız düzenlemeyle işletmelere elektrikli scooter verilerini belediyeler ve kolluk kuvvetleriyle paylaşma zorunluluğu getireceğiz” dedi.

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Uraloğlu, elektrikli scooter’larla ilgili yönetmelik değişikliği taslağı hazırlandığını duyurdu.

Söz konusu düzenlemenin sektöre yönelik gözlemler ve ihtiyaçları göz önüne alarak hazırlandığını belirten Uraloğlu şöyle konuştu:

* Yapacağımız düzenlemeyle işletmelere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ait taşımacılık veri tabanına kaydedilen elektronik scooter faaliyetlerinden elde edilen kullanım verilerini kolluk kuvvetleri ve belediyelerle paylaşma zorunluluğu getireceğiz. Bu sayede denetimleri sıklaştırarak sürüş güvenliğini artıracağız.

6 bin 923 lira para cezası

* Elektronik scooter’ların yasaklı bölgelere girişinin önüne geçeceğiz. Özellikle hız sınırının yüksek olduğu yollara giren elektronik scooter’lar tespit edilecek ve işletmeciler tarafından kullanıcılara ikaz gidecek. İşletmeciler, yasak bölgelere giren scooter’lar hızlarını otomatik olarak düşürecek. Hız limitleriyle ilgili gerekli tedbirleri almayan işletmecilere 6 bin 923 lira idari para cezası verilecek.

Elektronik scooter’ların en az yüzde 30’u yerli olacak

* Kullanılan elektronik scooter’ların belirli bir standartta olması adına işletmeciler tarafından hizmete sunulan scooter’ların yüzde 30’u yerli üretim yapılan yerlerden temin edilecek. Yüzde 30 yerlilik şartına uymayan firmaların faaliyetleri durdurulacak.

Son olarak düzenlemeyle kazaların işletmeciler tarafından kayıt altına alınacağını belirten bakan, kaza ve şikayet bilgilerinin aylık periyotlarla bakanlık veri tabanına kaydedileceğini söyledi. Uraloğlu, hizmette bulunan elektronik scooter’ların en az yüzde 20 şarj seviyesine sahip olmasının zorunlu olacağının da altını çizdi.