Elektrikli scooter’la yola savrulan kadın otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde elektrikli scooter kullanırken yola savrulan kadın, İETT otobüsünün altında kalarak hayatını kaybetti. Kazaya, park halindeki bir aracın sürücüsünün kapısını açmasının neden olduğu öğrenildi; sürücü tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

AA’nın aktardığına göre Altınşehir Mahallesi Alemdağ Caddesi’nde elektrikli scooter’la ilerleyen İlknur A., yanından geçtiği sırada park halindeki ticari aracın sürücüsünün kapıyı açarak kendisine çarpmasıyla yola savruldu. İlknur A., bu sırada yoldan geçen İETT’ye bağlı özel halk otobüsünün altına girdi.

Ağır yaralanan ve ambulanstaki ilk müdahalenin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan İlknur A. burada yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Kazanın ardından, otobüs şoförü M.Y. ve ticari aracın sürücüsü R.Ö. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Ticari aracın sürücüsü R.Ö. emniyetteki ifadesinde, Alemdağ Caddesi’ndeki bir işletmede mobilya ustası olarak çalıştığını, aracını iş yerinin önüne park ettiğini, bir süre araç içerisindeki ihtiyacı olan malzemeleri aldığını anlatarak, kontrol amaçlı çevresine baktıktan sonra bir şey göremeyince kapıyı açtığını, bu sırada hızlı bir şeyin kapısına çarptığını, normalin üzerinde bir hızla gelen İETT otobüsünün de aracının kapısına çarpan kadına çarptığını söyledi.

Kazanın ardından aracından çıkarak İETT otobüsünün yanına koştuğunu ve cama vurarak şoförden aracı geri almasını istediğini söyleyen şüpheli R.Ö., şunları kaydetti: “Kadını otobüsün altından çekerek ben çıkardım. Benden başka yardım etmeye çalışan kimse yoktu. Sonra kalabalık geldi. Ben kadının başında durdum, konuşmaya çalıştım. İETT otobüsünün hızlı bir şekilde seyretmesinden dolayı kazanın sonucu ağırlaşmıştır. Kadın yalnızca benim kapıma çarpmış olmakla kalsaydı kesinlikle ölmezdi. Olay nedeniyle üzgünüm. Kazadan sonra kadının hayatta kalması için elimden gelen her şeyi yaptım. İETT sürücüsünden aynı duyarlılığı göremedim. Kusurumun olduğunu düşünmüyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.”

Otobüs şoförü M.Y. ise ifadesinde, yolun sağında park halindeki aracın aniden açılan kapısının, scooter kullanan kadına çarptığını belirterek, çarpma sonucu kadının otobüsün önüne düştüğünü, kendisinin frene bastığını ancak hemen duramadığın aktardı. Sürücü M.Y., kadını yaralı durumda görünce 112’yi arayıp bilgi verdiğini, çevredekilerin yardımıyla kadını otobüsün altından çıkardıklarını söyledi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden M.Y., serbest bırakılırken, ticari aracın sürücüsü R.Ö., Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.

Nöbetçi savcılığa çıkarılan R.Ö., ifadesinin alınmasının ardından ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Anadolu 2’nci Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli R.Ö.’nün tutuklanmasına karar verdi.