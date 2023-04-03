Paris, elektrikli scooter’ları yasaklayan ilk şehir oldu

Paris, Avrupa’da meydana gelen bir dizi ölümcül kazanın ardından, elektrikli scooter’ların kiralanmasını yasaklayan dünyadaki ilk şehir oldu.

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Fransa’nın başkenti Paris’te halk e-scooter’ların yasaklanıp yasaklanmamasına karar vermek için dün referanduma gitti.

Paris halkının yüzde 90’ı scooter’lara ‘hayır‘ oyu kullandı. Sonuca göre belediye meclisinin, şehirde faaliyet gösteren üç e-scooter şirketi ‘Lime‘, ‘Tier’ ve ‘Dott‘un her birine 5 bin scooter yetkisi veren ve 31 Ağustos’ta sona erecek olan sözleşmeyi yenilememesi bekliyor.

Paris, elektrikli araçları benimseyen ilk şehirlerden biriydi ancak karşı çıkanlar bunların yarardan çok zarara neden olduğunu savunuyor.

E-scooter’ların, trafikte araçların, kaldırımlarda yayaların arasından ve saatte 27 km hıza çıkarak kullanılması endişe doğuruyordu. Sürücüler genellikle kask takmıyor ve 12 yaşındaki çocuklar yasal olarak e-scooter kiralayabiliyordu. Park halindeki e-scooter’ların kaldırımlarda yığıldığına dair eleştiriler de vardı.

Yetkililere göre, kötü kullanıldığında tehlikeli olan bu iki tekerlekli araçlar 2022 yılında Paris’te üç kişinin öldüğü ve 459 kişinin yaralandığı 408 kazaya karıştı.