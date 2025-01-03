Barcelona’da kaldırımda elektrikli scooter sürenlere 500 avro ceza verilecek

Barcelona’da kaldırımda ya da kasksız elektrikli scooter kullanan herkes 500 avroya (18 bin 230 lira) kadar para cezasıyla karşı karşıya.

Fotoğraf: Arşiv (Reuters)

Guardian‘ın haberine göre Barcelona’da pandemiden bu yana elektrikli scooter kullanan kişi sayısı, bisikleti tercih edenlere oranla dört kat hızlı arttı.

Şehirde günde yaklaşık 44 bin kişinin elektrikli scooter kullandığı tahmin ediliyor. Bisiklet sürücülerinin yüzde 19’u kadınken elektrikli scooterlar’da bu oran yüzde 30’ları aşıyor.

Ancak elektrikli scooter’lar faydalarının yanısıra sorunları beraberinde getiriyor. En yüksek hızı saatte yaklaşık 40 kilometreye kadar çıkan bu araçlar kimi kazalara neden olabiliyor.

Ayrıca Barcelona özelinde elektrikli scooter’lar pek çok çanta ve cep telefonu hırsızı için de tercih edilen bir kaçış aracı.

Yeni düzenlemeyle Barcelona’da elektrikli scooter hızı da saatte 25 kilometreyle sınırlandırılacak.

Barselona’da bisiklet kiralama sistemleri başarılı işlese de 2023’te şehirde kiralık scooter’lar yasaklandı. Aynı yıl Fransa’nın başkenti Paris’te de aynı yasak getirildi. En yoğun dönemlerinde Paris’te 15 bin kiralık elektrikli scooter olduğu söyleniyor.