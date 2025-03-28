Uludağ'daki Kervansaray Otel yangını: Dört kişi tutuklandı

Bursa Uludağ’da iki kişinin öldüğü Kervansaray Otel yangınına ilişkin soruşturmada dört kişi tutuklandı.

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Kervansaray Otel’de dün 05:29’da yangın çıktı. Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta ve oğlu milli sporcu Berkin Usta hayatını kaybetti.

1’inci Oteller Bölgesi’ndeki otelin basit konaklama belgesinin süresinin dolduğu ve Milli Parklar’daki tahsis süreci sona erdiği için belediyenin ruhsatını yenilemediği belirtilmişti. Ayrıca mahkemece otelin tahliyesine karar verildiği aktarılmıştı.

Otel müdürü, oteli işleten firmanın yöneticisi C.K.A ve açıkta bıraktıkları közler nedeniyle şöminenin yan tarafındaki süs çiçeğinin tutuşmasına neden oldukları öne sürülen kayak merkezi çalışanları T.K, M.K.Ç. ve E.T. gözaltına alınmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dört şüphelinin tutuklandığını iki şüphelinin adli kontrolle serbest bırakıldığını açıkladı.

Soruşturmanın devam edeceğini belirten Tunç, tutuklanan ve serbest bırakılan isimleriyse açıklamadı.