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Yaramazlara biraz batar!

Uludağ'da Kervansaray Otel yangını: Müdür gözaltına alındı

Bursa Uludağ’da Kervansaray Otel’de iki kişinin öldüğü yangının ardından otel müdürü gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

Kervansaray Otel’de 05:29’da yangın çıktı. İlk belirlemelere göre Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta ve oğlu milli sporcu Berkin Usta hayatını kaybetti.


Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Fikriye Usta’nınsa durumu kritik.

1’inci Oteller Bölgesi’ndeki otelin basit konaklama belgesinin süresinin dolduğu ve Milli Parklar’daki tahsis süreci sona erdiği için belediyenin ruhsatını yenilemediği belirtilmişti. Ayrıca mahkemece otelin tahliyesine karar verildiği aktarılmıştı.

Bursa başsavcılığınca bilirkişi oluşturulması talimatı verilerek olay yerine cumhuriyet başsavcı vekiliyle iki savcı görevlendirildi. Yangına ilişkin yürütülen soruşturmada otel müdürünü jandarma gözaltına aldı.

Son gelen bilgilere göre güvenlik kamerası kayıtlarında 05:22’de önce küçük bir alev çıktığı, 05:23’te yangının birden yükseldiği görüldü.

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