Uludağ'da otel yangını: Hayatını kaybedenlerin sayısı üçe yükseldi

Bursa Uludağ’daki Kervansaray Otel’de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı üçe yükseldi.

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27 Mart’ta otelde saat 05:29’da yangın çıktı. Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta ve oğlu milli sporcu Berkin Usta hayatını kaybetmişti.

Hastanede yaralı olarak tedavi gören anne Fikriye Usta da bugün yaşamını yitirdi.

Otelin ruhsatı yenilenmemişti

1’inci Oteller Bölgesi’ndeki otelin basit konaklama belgesinin süresinin dolduğu ve Milli Parklar’daki tahsis süreci sona erdiği için belediyenin ruhsatını yenilemediği belirtilmişti. Ayrıca mahkemece otelin tahliyesine karar verildiği aktarılmıştı.

Otel müdürü, oteli işleten firmanın yöneticisi C.K.A ve açıkta bıraktıkları közler nedeniyle şöminenin yan tarafındaki süs çiçeğinin tutuşmasına neden oldukları öne sürülen kayak merkezi çalışanları T.K, M.K.Ç. ve E.T. gözaltına alınmıştı.