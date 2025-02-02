Ulaştırma bakanından 'müjde': 5G, 2026'da hizmete sunulacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “BTK bu yıl ihalesi yapılması planlanan 5G’nin teknik altyapısına odaklanacak. Kurum, 2026’da hizmete sunulması planlanan 5G için yıl sonuna kadar teknik altyapı çalışmalarını ve yetkilendirmeleri tamamlayacak” dedi.

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5G teknolojisi verileri şu an kullanımda olan 4G teknolojisine göre bin kat daha hızlı aktarabiliyor.

5G teknolojisi kendi kendini kullanan şoförsüz arabalar, akıllı şehirler ve fabrikaları birbirine bağlamak için gelecekte kullanılacak teknolojilerde anahtar olarak görülüyor.

Bu teknoloji yalnızca bir mobil bağlantı teknolojisi olmaktan öte yeni bir sanayi devrimi olarak görülüyor. Bu sanayi devriminden geri kalmak istemeyen ülkeler, 2018’den beri 5G bağlantısına geçmeye başladı.

2015’te 4G ihalesi için geri sayım sürerken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan ihaleye ‘kırmızı kart’ çıkmıştı.

Erdoğan, ilginç bir hesapla “Buraya gelirken kısa bir brifing aldım. Gündemde 4G ihalesi var. Ama dünya 5G’yi konuşuyor. 4G’yle hiç zaman kaybetmeyelim. O zaman 3G’de iki yıl daha sabredersek, 5G’ye geçeriz. Aksi takdirde 4G’ye geçersek Türkiye çöplük haline döner” demişti.

Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) 2025 iş planında da belirtildiği gibi bilişim sektöründeki hızlı gelişim ve artan kullanımın, sabit tarafta fiber, mobil taraftaysa daha fazla spektruma ve yeni nesil (5G ve ötesi) haberleşme şebekelerine ihtiyacı artırdığını söyledi.

Dünyada bazı ülkelerde kullanılmaya başlanan 5G teknolojisinin, Türkiye’de de İstanbul Havalimanı dahil 34 noktada izin çerçevesinde denendiğini anımsatan Uraloğlu, Erdoğan tarafından ‘yerli ve milli 5G’ hedefi doğrultusunda, 4,5G hızından yaklaşık 10 kat daha hızlı 5G ile 6G’ye yönelik çalışmaların yoğunlaştırıldığını öne sürdü.

‘5G, 2026’da hizmete sunulacak’

BTK’nın 5G için yetkilendirme ihalesine yönelik politika ve strateji önerisinin belirlenmesine ilişkin çalışmalara öncelik vereceğini vurgulayan Uraloğlu, şöyle konuştu:

* BTK bu yıl ihalesi yapılması planlanan 5G’nin teknik altyapısına odaklanacak. Kurum, 2026’da hizmete sunulması planlanan 5G için yıl sonuna kadar teknik altyapı çalışmalarını ve yetkilendirmeleri tamamlayacak.

* Bu kapsamda BTK tarafından 5G politika önerisi bakanlığa sunulacak ve 5G yetkilendirmesine yönelik politika belirlenecek.

Bakan ayrıca BTK’nın, yeni nesil mobil haberleşme teknolojilerinin geliştirilmesine ilişkin politika önerilerinin dış paydaşların da görüşleri alınarak oluşturulması için çalışmalara başladığını söyledi.

Buna göre 5G’yle birlikte ‘Small Cell’ kurulumlarının yaygınlaşması ve gelişmesinin önündeki engellerin kaldırılması ve güvenlik sertifikası süreçlerinin kısaltılması için ‘Elektronik Haberleşme Cihazları Güvenlik Sertifikası Yönetmeliği’nde de değişiklik yapılacak.

Uraloğlu, söz konusu teknik altyapı çalışmaları ve yetkilendirme süreciyle ilgili politikaların yıl sonuna kadar belirleneceğini belirtti.