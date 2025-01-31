Ulaştırma bakanı: Roblox ve Discord açılabilir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, oyun platformu Roblox ve Discord mesajlaşma platformunun açılabileceğini söyledi.

Abdulkadir Uraloğlu. Fotoğraf: AA

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) erişim engeli getirdiği çocuk oyun platformu Roblox’tan Ağustos’ta şu açıklama gelmişti:

“7 Ağustos’ta Roblox’un Türkiye’de engellendiğini öğrendik ve şu anda bu sorunu çözmek amacıyla yetkililerle birlikte çalışıyoruz.“

Ekim 2024’te de sosyal medyada Discord’u kullanan kız çocuklarının şantaj, zorbalık ve cinsel istismara maruz kaldığı ve bir grup tarafından tehdit edildiği iddiaları yayılmıştı. Uraloğlu o tarihlerde görüntülü ve yazılı mesajlaşma platformu Discord’a yönelik erişim engelini görüştüklerini duyurmuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç platforma erişimin engellendiğini şöyle duyurmuştu: “Discord isimli sosyal medya platformuna Türkiye’den erişimin engellenmesi kararı verilmiştir”

CNNTürk canlı yayınında konuşan Uraloğlu Roblox ve Discord’un açılabileceğini belirterek şunları söyledi:

* Oyun platformunun Türkiye’de temsilcisi yoktu, bizim onlara mahkeme kararlarıyla yaptığımız yaptırım sonucu bizle iletişime geçtiler.

* Eğer bir platformda faydalı içerikler de varsa zararlarını çıkarsınlar faydalılarıyla biz devam edebiliriz diye düşünüyoruz. Bir görüşme trafiği yürütülüyor eğer o anlamda doğru yere gelirsek onların tekrar hukuki süreç sonucunda açılması söz konusu olabilecek.

* Sosyal medyada sorumluluklar noktasında ne kadar yaptırırımız var, ne kadar uygulatabiliyoruz? Eksikliklerimiz var. Kuruldukları ülkenin kanunları gereği bizim bazı taleplerimize ‘karşılamayacağız’ gibi cevapları oluyor.

* Dünyanın birçok yerinde bu platformlara cezalar uygulanıyor. Biz de önümüzdeki günlerde bunu hayata geçireceğiz.

Öte yandan bakan, Google aramalardaki öne çıkma sorununa ilişkin de şöyle konuştu:

“Rekabet kurulu süreci yürüttü. Biz sebebini istedik ve tatmin edici bir cevap gelmedi. Şu an bir ceza uygulamasıyla süreç tamamlandı ama sürecin takipçisi olacağız.”