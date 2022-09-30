Ukrayna’dan ‘Topraklarımızı kurtarıyoruz’ mesajı: ‘Hap alması gerekenlere aldırmıyoruz’

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andri Yermak, Rusya’nın Ukrayna’ya ait dört bölgeyi ilhak etmesine ilişkin mesajında, topraklarını kurtarmaya devam ettiklerini vurguladı.

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Ukrayna’da Rus güçlerinin işgali altındaki Luhansk, Donetsk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde Rusya’ya dahil olmak için bu hafta halk oylaması düzenlenmişti. Ukrayna ve Batılı ülkeler, oylamaların zorla yapıldığını, temsil edici olmadığını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtmişlerdi.

Putin, dün işgal altındaki Herson ve Zaporijya bölgelerinin ‘bağımsızlıklarını’ tanıyan kararnameleri imzalamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da Donetsk ve Luhansk’ın 2014’teki sınırlarına göre Rusya’ya dahil edileceğini açıklamıştı.

Putin bugün Kremlin Sarayı’nda düzenlenen törende Ukrayna’daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya’ya katılması için imzayı atmıştı.

AA’nın haberine göre Ukrayna’nın bir bütün olduğunu vurgulayan Yermak, “Çalışmaya devam ediyoruz ve Ukrayna topraklarını kurtarıyoruz. Hap alması gerekenlere de aldırmıyoruz” dedi.

Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri, Ukrayna’nın dört bölgesinin Rusya’ya katılmasını yasa dışı bularak ‘asla tanımayacaklarını’ kaydetti.