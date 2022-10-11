Ukrayna’da dünkü Rus saldırılarından ölenlerin sayısı 19’a yükseldi

Rusya’nın dün Ukrayna şehirlerine yönelik düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 19’a yükseldiği ve 105 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Ukrayna Acil Servisi, dün başta başkent Kiev olmak üzere birçok şehre düzenlenen saldırılardaki can kayıplarına ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, saldırılar nedeniyle aralarında Kiev ve Lviv’e bağlı bölgelerin de bulunduğu 301 yerleşim birimine elektrik verilemediği belirtildi. Saldırılarda yaşamını yitirilenlerin sayısının 19’a yükseldiği ve 105 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Ne olmuştu?

Rusya’yla 2014’te ilhak edilen Kırım arasında yer alan Kerç Köprüsü’nde, iki gün önce bir kamyondaki patlama sonucu yakınında yakıt taşıyan trenin vagonlarında yangın çıkmış, köprüde hasar oluşmuştu. Patlamada, üç kişi hayatını kaybetmişti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, köprüde meydana gelen patlamanın ‘başlangıç’ olduğunu açıklamıştı.

Putin, saldırıdan Ukrayna’yı sorumlu tutmuştu.

Dün sabah saatlerinden itibaren de başta Kiev’de, Rusya tarafından atılan roketler sonucunda art arda patlamalar meydana gelmişti.