2017’de Özel Güney Hastanesi’nde hayatını kaybeden Uğuz bebeğin ölümüne yedi yıl sonra soruşturma izni verildi. Mahkeme dosyanın yenidoğan çetesi davasıyla birleştirilmesini talep etti.

Fotoğraf: Arşiv/ Temsili

Uğuz bebeğin annesi 10 Temmuz 2017’de, Özel Güney Hastanesi’nde 6,5 aylık hamileyken erken doğum yaptı. Bebek hastane doktoru A.İ.A. tarafından üç gün tedavi gördükten sonra hayatını kaybetti.

Adli Tıp Kurumu 8’inci İhtisas Dairesi raporunda ‘surfaktanın (solunum yollarındaki yüzey gerilimi düzenleyen bir lipid-protein) iki doz yapılması gerekirken bir doz yapıldığını, pnömotoraks (akciğer sönmesi tedavisinde kullanılıyor) enjekte edilmesi gerektiği halde bunun yapılmadığını‘ tespit ederek doktorun 1/8 oranında kusurlu olduğunu belirtti.

Doktora ‘taksirle ölüme neden olma‘ suçlamasıyla kamu davası açıldı.

Gazeteci Emrullah Erdinç‘in haberine göre mahkemede doktorun suçu işlediği kanaatine varılsa da, 2022’de kanuna eklenen düzenleme nedeniyle Mesleki Sorumluluk Kurulu’ndan soruşturma için izin istendi ve izin çıkana kadar davanın durmasına karar verildi.

Bakırköy başsavcılığının soruşturma için istediği izin üç yıl sonra (bebeğin ölümünden yedi yıl sonra) 1 Ağustos 2024’te verildi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün yazısıyla da kesinleşen izin üç buçuk ay sonra 21 Kasım 2024’te savcılığa ulaştı.

Bakırköy 28’inci Asliye Ceza Mahkemesi de hemen bir gün sonra dosyanın yenidoğan çetesi davasıyla ‘hukuki ve fiili bağlantısı olduğunu değerlendirerek’ birleştirilmesini talep etti.

Öte yandan aynı hastanede Kaya isminde bir bebek de ölmüştü.

Hastanenin ruhsatı yenidoğan soruşturması kapsamında iptal edilmişti.