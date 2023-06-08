Uçan Süpürge Film Festivali’nde FIPRESCİ ödülü ‘Totem’ filminin

26. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde bu yıl FIPRESCI ödülüne Meksikalı yönetmen Lila Avilés imzalı ‘Totem’ filmi layık görüldü.

Uçan Süpürge Vakfı tarafından düzenlenen festival, dün kapanış töreniyle sona erdi. Törende festivalin Her Biri Ayrı Renk bölümü filmlerinin aday olduğu FIPRESCI ödülü açıklandı.

Bu yıl FIPRESCI ödülüne Meksikalı yönetmen Lila Avilés imzalı ‘Totem’ layık görüldü:

“FIPRESCI ödülünü bizi sıra dışı bir doğum gününe davet eden, kültürel tabuların bir çocuğun merakı ve açıklığıyla gözlem yapan kamera karşısında silikleştiği, geleneklerin doğallıkla buluştuğu ve insanların doğanın kaçınılmaz gücüyle bir araya geldiği bir filme vermek istiyoruz: Totem.”

Lila Avilés, ödül konuşmasında salonlara dönmenin güzelliğinden bahsederek şunları söyledi:

“Bütün festival ekibine ve herkese çok teşekkür ederim. Ankara’da harika günler geçirdim. Çok mutluyum. Bu tip inisiyatiflerin güçlü bir şekilde devam etmesi çok önemli. Sinema bir birliktelik meselesi ve salonlara geri dönmek çok güzel.”

2022 Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı için yarışan film, bir aileyi yedi yaşındaki kız çocuğu Sol’ün gözünden anlatıyor. Ölüm, kayıp ve hayat üzerine derin gözlemleri doğal bir akış ve karmaşık karakterlerle yakalayan Totem, Sol’ün hem aile fertleri hem de doğayla ilişkisini de dokunaklı bir şekilde çiziyor.

66 film izleyiciyle buluştu

31 Mayıs’ta düzenlenen açılış töreniyle başlayan festivalde yedi gün boyunca Büyülü Fener Kızılay Sineması’nda 66 film izleyiciyle buluştu.

Bu yıl da kadınların sinemadaki emeklerini görünür kılma ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sanatın iyileştirici gücüyle sağlama hedefi ve ‘Daha Fazlası, Daha Azı Değil‘ temasıyla düzenlen festivalde, Meksika’dan Litvanya’ya, İsveç’ten Şili’ye, Güney Kore’den İran’a, İspanya’dan Arjantin’e dünyanın dört bir yanından kadın yönetmenlerin farklı temalardaki filmleri beyazperdedeydi.

Film gösterimleri sonrasında gerçekleşen soru cevaplarda sinemacıların izleyicilerin sorularını yanıtladığı, panellerde farklı başlıklar altında sinemacı ve akademisyenlerin kadın ve sinema odağında yeni tartışma alanları açtığı, birbirlerine güç ve ilham verdiği festival sinemaseverlerin yoğun ilgisinin ardından sona erdi.