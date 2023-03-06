‘Uçan Süpürge’ kadın sinemacıları bekliyor

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’ne başvurular başladı. Festivalde yer almak isteyen kadın sinemacılar 20 Mart’a kadar başvuru yapabilecek.

Türkiye’nin ilk kadın filmleri festivali Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nin 26’ncısı, bu yıl 31 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında Ankara’da yapılacak.

‘Kadınların her alanda olduğu gibi sinema sektöründe de daha görünür olmak için yıllardır sürdürdüğü hak mücadelesine’ dikkat çekmeyi amaçlayan festival, kadın sinemacıların imzasını taşıyan ulusal ve uluslararası uzun metraj, belgesel ve kısa filmleri izleyici karşısına çıkaracak.

Uğranılan haksızlıklara, elde edilen başarılara rağmen süregelen cinsiyet eşitsizliğine karşı ‘Daha Fazlası, Daha Azı Değil’ temasıyla düzenlenecek festivalin başvuruları 20 Mart Pazartesi günü sona erecek. Başvuru yapacak filmlerin 2022 ya da 2023 yılında yapılmış olması, yapımcı ve/veya yönetmeninin kadın olması gerekiyor.

Festival tarafından her yıl verilen ‘Onur Ödülü’, ‘Bilge Olgaç Başarı Ödülü’ ve ‘Genç Cadı Ödülü’ sahipleri ve program detayları önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Sinema sektöründeki kadınlar arasında bir iletişim ağı kurmak için yola çıkan festivalin başvuru formuna şuradan ulaşılabilir.