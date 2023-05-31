Uçan Süpürge Film Festivali bu akşam başlıyor: Merve Dizdar festivalin konuğu

26’ncı Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali bu akşam Ankara’da Opera Sahnesi’nde düzenlenecek açılış töreniyle başlıyor.

‘Daha Fazlası, Daha Azı Değil’ teması etrafında Meksika’dan Litvanya’ya, İsveç’ten Şili’ye, Güney Kore’den İran’a, İspanya’dan Arjantin’e dünyanın dört bir yanından kadın yönetmenlerin filmlerini izleyiciyle buluşturacak festivalde, filmler sonrası gerçekleşecek söyleşiler ve panellerle kadınlar birbirine ilham ve güç vermeye devam edecek.

Açılış töreninde, ‘Onur Ödülü‘ne layık görülen Tilbe Saran’a, ‘Bilge Olgaç Başarı Ödülü‘nün sahipleri Asiye Dinçsoy, Belmin Söylemez ve Selda Taşkın’a ve bu yılın ‘Genç Cadı’sı Öyküsu Özyürek’e ödülleri verilecek.

Festival, 1 Haziran’dan itibaren Büyülü Fener Kızılay Sineması’nda film gösterimlerine başlayacak.

Festivalde yer alan filmlere ilişkin hazırladığımız derlemeye buradan, festivalin ayrıntılı programına ise bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Festivalde kaçırılmayacak söyleşi ve paneller

Film gösterimlerinin yanısıra gösterimler sonrası gerçekleşecek söyleşiler ve farklı başlıklar altındaki panellerle izleyicilere tartışma alanı açmak hedefleniyor.

Sanatçı ve aktivist Bella Lewitzky’nin portresini beyazperdeye taşıyan ‘Bella’ filminin yönetmeni Bridget Murnane, Ankara’da gösterim sonrasında izleyicilerle buluşacak.

Meksikalı yönetmen Lila Avilés de 2022 Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı için yarışan ve festivalin favorileri arasında gösterilen, bir aileyi yedi yaşındaki kız çocuğu Sol’ün gözünden anlattığı filmi ‘Totem‘in gösterimi sorasında izleyicilerin sorularını yanıtlamak üzere salonda olacak.

CPH:DOX ödüllü heyecan verici belgeseli ‘Güneş Tutulması‘ ile yıllar sonra ardına bakmadan gittiği ülkesine geri dönen ve eski Yugoslavya’da işlenen savaş suçlarını ve soykırımı anlatan yönetmen Nataša Urban da festivalin konuğu olacak ve filmine dair merak edilenleri anlatacak.

Festivalde ‘Bilge Olgaç Başarı Ödülü‘nü alan yönetmen-senarist Belmin Söylemez, son filmi ‘Ayna Ayna‘nın gösterimine filmin başrol oyuncularından Şenay Aydın ve Manolya Maya ile birlikte katılacak. Söylemez aynı zamanda; kısa ve belgesel filmlerinden oluşan ‘Belmin Söylemez: Şehirde Kâinatı Aramak’ başlıklı retrospektifi kapsamında da 4 Haziran saat 16:00’da Goethe Enstitüsü’nde sohbet gerçekleştirecek.

Merve Dizdar festivalde izleyicilerle bir araya gelecek

‘Kar ve Ayı‘ filminin yönetmeni Selcen Ergun ve Cannes Film Festivali’nden ‘en iyi kadın oyuncu’ ödülünü alan Merve Dizdar da festivalde gösterimleri sonrasında izleyicilerle bir araya gelecek.

Oyunbozanlar bölümü filmlerinden ‘Boşlukta’nın yönetmeni Somnur Vardar, Her Biri Ayrı Renk bölümünde FIPRESCI Ödülü için yarışan ‘Düet’ filminin yönetmenleri Ekin İlbağ ve İdil Akkuş da gösterimleri sonrasında soruları yanıtlayacak.

‘O Sırada Henüz‘ filmiyle yönetmen Ayça Çiftçi, ‘Farklı Bir Yas’ filmiyle yönetmen Beril Tan, ‘Burası Size Göre Değil’ filmiyle yönetmen Ceyda Aşar, ‘Minik Bir İsyan’ filmiyle yönetmen Neslihan Bilgin Çelik, ‘Yazın Sonu’ filmiyle yönetmen Sis Gürdal, ‘Çiçek Açar’ filmiyle yönetmen Süheyla Noyan, ‘Kadıköy’ün En İyi Falcısı’ filmiyle yönetmen Emine Yıldırım ve ‘Yüzler’ filmiyle yönetmen Zeynep Demirhan festivalde izleyiciyle buluşacak.

‘İranlı Kadınlar Konuşuyor: Tarih, Sanat, Direniş’ adlı bölümünde gösterilecek ‘Ne Cüretle Bunu İstersin?’ filminin gösterimi için Ankara’ya gelecek Mania Akbari, 1 Haziran’da saat 19:00’da ‘Bedenin Ötesinde‘ temalı bir konuşmayla Goethe Enstitüsü’nde sinemaseverlerle buluşacak. Akbari aynı zamanda filminin gösterimi sonrasında da salonda izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.

Kadınların eğitim ve istihdam hakkı

‘Kadınların Eğitim ve İstihdam Hakkı‘ adlı panel 4 Haziran’da saat 14:00’da Zeynep Atakan moderatörlüğünde Prof. Gülay Toksöz, Doç. Dr. Emel Memiş ve Prof. Dr. Reyhan Atasü Topçu’nun katılımıyla Goethe Enstitüsü’nde gerçekleşecek. Panelde kadınların eğitime ve istihdama katılamaması, kadınların çalışma ve eğitim hayatlarında karşılaştıkları eşitsizlikler ve buna dair yapılabilecekler tartışmaya açılacak.

Film ve dizi sektöründe cinsiyet temelli eşitsizlikler

Kadir Has Üniversitesi bünyesinde yürütülen Türkiye ekranlarındaki güncel kadın temsillerinin ve kamera arkasındaki kadın iş gücünün çeşitliliğini ve niceliğini ortaya koymayı amaçlayan ‘Türkiye Ekranlarında ve Kamera Arkasında Kadın: Temsilin ve İş Gücünün Güncel (2017-2021) Görüntüsü’ projesi ekibinden Doç. Dr. İrem İnceoğlu, Dr. Neşe Öztemir, Doğa Cinel ve Dr. Ayça Çiftçi’nin katılımıyla gerçekleşecek ‘Kadın Kamera’ panelinde ise film ve dizi sektöründe cinsiyet temelli eşitsizliklere dair çıkarımlar ve sorular konuşulacak. Araştırmanın bugüne kadar derlenen sonuçlarının paylaşılıp analiz edileceği panel 6 Haziran’da saat 19:00’da Goethe Enstitüsü’nde düzenlenecek.