Twitter’a aynı anda resim, video ve gif paylaşma özelliği geldi

Twitter’da artık tek bir tweet’te resim, video ve gif paylaşmak mümkün.

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Sosyal medya platformu Twitter, kullanıcıların tek bir tweet’te resim, video ve gif (hareketli görüntü) göndermesine olanak tanıyan yeni bir özelliği kullanıma sundu. Şimdiye kadar platform, kullanıcıların bir gönderiye yalnızca tek bir tür medya formatı yüklemesine izin veriyordu.

Şu anda yalnızca iOS ve Android’de kullanılabilen bu özellik, tek bir tweet’te resim, video veya gif’lerden en fazla dört farklı medya öğesini paylaşmaya olanak sağlıyor.

Get ready to mix it up with visuals on Twitter.



You can now add a combination of media to your Tweet on Android and iOS. That means you can include a photo, GIF, and video (or two!) all in the same Tweet. Tap the photo icon in the Tweet composer to start mixing your media. pic.twitter.com/9D1cCzjtmI — Twitter Support (@TwitterSupport) October 5, 2022

Farklı medya türlerinden oluşan karma bir tweet oluşturmak oldukça basit: Tweet oluşturucuya gidin; fotoğraf simgesine veya gif düğmesine dokunun, farklı medya formatları arasından seçim yapın.

Twitter yetkilileri paylaştıkları blog yazısında “kullanıcıların daha fazlasını paylaşmasına ve görünür olmasına yardım etmek için her zaman yeni ve heyecan verici yollar arıyoruz. Farklı türde görsel içerikleri tek bir tweet’te bir araya getirmek, içerik oluşturucuların kendilerini 280 karakterin ötesinde ifade etmelerine olanak tanıyor ve onlara hikayelerini anlatmanın daha fazla yolunu sunuyor” dedi.