Twitter’dan ücretli aboneliklere tweet düzenleme özelliği

Sosyal medya devi Twitter, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’daki Twitter Blue abonelerine tweet düzenleme özelliğini getirdi. Yakında ABD’deye de geliyor.

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Düzenleme özelliği şu anda deneme aşamasında ve aylık 4,99 ABD doları ödeyen Twitter Blue abonelerine özel.

Twitter, 3 Ekim’de düzenlenmiş tweet’lerin nasıl görüneceğine dair bir örnek paylaştı.

Tweet normal görünecek, ancak tarihin yanında bir kalem simgesi ve okuyucuların tweet’in en son ne zaman düzenlendiğini bilmelerini sağlayan bir metin olacak. Simgeye tıklamak, düzenlenen tweet’in yanı sıra düzenlemelerin geçmişini içeren bir sayfayı gösterecek.

test went well, Edit Tweet is now rolling out to Twitter Blue members in Canada, Australia, and New Zealand!



US coming soon pic.twitter.com/7NNPRC0t1I — Twitter Blue (@TwitterBlue) October 3, 2022

Twitter’ın duyurusuna göre, tweet atan kişinin değişiklik yapmak için 30 dakikaya kadar süresi olacak ve yalnızca beş düzenleme yapabilecek.

Sadece belirli tweet türlerini düzenlemenin mümkün olduğu uygulamada yanıtlar, ileti dizileri, retweetler ve sabitlenmiş tweet’ler düzenlenemeyecek.

Nisan ayında tweet düzenleme özelliği üzerinde çalıştığını ve ardından özelliğin eylül ayının sonunda kullanıma sunulacağını duyuran şirket, belirlediği tarihi kaçırdı. Fakat, platform için düzenlenebilir tweet’lerin büyük bir değişiklik olduğu göz önüne alındığında şirket, adımların dikkatli atılması gerektiğine inanıyor.