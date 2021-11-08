Twitter, Musk için kararını verdi: Tesla hisselerinin yüzde 10’unu satsın

Tesla ve Space X’in kurucusu Elon Musk’ın Twitter hesabından başlattığı Tesla hisselerinin yüzde 10’unun satışıyla ilgili ankette kullanıcıların çoğunluğu ‘sat‘ yönünde oy kullandı.

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Musk cumartesi başlattığı ankette ‘Tesla hisselerimin yüzde 10’ununu satmalı mıyım?‘ diye sormuştu. 3,5 milyondan fazla Twitter kullanıcısının yüzde 58’i satış yönünde oy kullanıldı.

ABD’li milyarder anket sonucundan çıkan kararı uygulayacağına söz vermişti.

ABD’deki Demokrat Partili siyasilerin önerdiği ‘milyarder vergisi’ yasasına yanıt olarak hisselerini satma konusunda anket düzenleyen Musk şirketlerinden maaş almadığını hatırlatarak vergi ödemesinin tek yolunun hisse satmak olduğunu belirtti.

Bu durumda dünyanın en zenginleri listesinden favori yeri 1 numara olan Musk’ın yaklaşık 21 milyar dolarlık hisse satması gerekiyor.