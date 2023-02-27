Twitter, çalışanların yüzde 10’unu daha işten çıkardı

Twitter, cumartesi günü çalışanlarının yaklaşık yüzde 10’unu işte çıkardı. İşten çıkarılanların sayısı en az 200.

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Musk, Twitter’ı satın alır almaz şirketin CEO’su dahil üst yöneticileri gönderip şirketin yönetim kurulunu feshetmiş, Twitter’a birçok ‘yenilik’ getirmişti.

Musk, kasımda da şirketin yarısını yani yaklaşık 3 bin 700 kişiyi işten çıkarmıştı. Musk, buna gerekçe olarak ‘şirketin günlük dört milyon dolar kaybetmesini’ öne sürerken işten çıkartılanlar ‘önceden haber verilmediği’ için Twitter’a dava açmıştı.

Twitter, sonrasında işten çıkarılan bazı çalışanlarına ‘geri dön’ çağrısında bulunmuştu. Çağrıda bulunulan çalışanların bir kısmı ‘yanlışlıkla’ işten çıkarılmışken, bir kısmı da Musk’ın hayata geçirmek istediği projeler için yeterli donanıma sahip olduğu görülmüştü.

Şimdiyse Twitter’da yeni bir işten çıkarma dalgası başladı.

New York Times‘ın haberine göre cumartesi gecesindeki işten çıkarmalar, makine öğrenimi ve site güvenilirliği üzerinde çalışan ürün yöneticileri, veri bilimcileri ve mühendislerini kapsıyor.

Musk’a göre şirketin yaklaşık 2 bin 300 aktif çalışanı bulunuyor.